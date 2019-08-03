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الهلال الأحمر السعودي يرفع حالة التأهب بالعاصمة المقدسة تزامنا مع بدء توافد الحجاج

الهلال الأحمر السعودي يرفع حالة التأهب بالعاصمة المقدسة تزامنا مع بدء توافد الحجاج

منطقة مكة المكرمة
اللجنة الإشرافية للحج بالهلال الأحمر السعودي تناقش الاستعدادات النهائية لموسم الحج بالعاصمة المقدسة

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الهلال الأحمر السعودي يرفع حالة التأهب بالعاصمة المقدسة تزامنا مع بدء توافد الحجاج

الهلال الأحمر السعودي يرفع حالة التأهب بالعاصمة المقدسة تزامنا مع بدء توافد الحجاج
http://almnatiq.net/?p=758637
مكة المكرمة - محمد الحسن

رفعت الفرق الإسعافية بالهلال الأحمر السعودي حالة التأهب والاستعداد منذ أمس الجمعة، تزامنا مع توافد الحجاج على العاصمة المقدسة والمسجد الحرام، حيث بلغ عدد الفرق الإسعافية المشاركة أكثر من 98 فرقة إسعافية وعدد المسعفين 196 مسعفا، بينما شارك أكثر من 90 متطوعا.

وكثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها في نطاق العاصمة المقدسة والحرم المكي الشريف من خلال أكثر من 36 مركزا إسعافيا وأكثر من 556 مختصا من القوى البشرية العاملة في كافة التخصصات الإسعافية، مدعومة بأكثر من 86 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.

وخصصت الهيئة في نطاق الحرم المكي الشريف 4 مراكز إسعافية دائمة و11 نقطة إسعافية تغطي كافة مناطق الحرم ومدعومة بـ 4 عربات قولف لنقل الحالات الحرجة إلى المراكز الإسعافية.

وحرصت الهيئة على توفير كافة وسائل الدعم لتسهيل عمليات نقل الحالات والوصول إليها في أسرع وقت ممكن لاسيما في المناطق شديدة الازدحام مثل منطقة الحرم الشريف، لذلك خصصت الهيئة فريق إسعافي متكامل من الدراجات النارية يتكون من 38 مسعفا  و19 دراجة نارية، للوصول بشكل سريع إلى الحالات الإسعافية في المناطق ذات الكثافة الحركية العالية وتحديداً حول المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف.

وصرح مشرف نطاق العاصمة المقدسة بهيئة الهلال الأحمر السعودي عبيد مسحل العتيبي، أن الفرق الإسعافية رفعت حالة التأهب والاستعداد للتعامل مع كافة البلاغات الطارئة خلال الجمعة الأولى في موسم الحج، لاسيما مع تزايد وفود الحجاج على العاصمة المقدسة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية لضيوف الرحمن وفقا لخطة التعامل مع الطوارئ التي تعمل عليها فرق الهلال الأحمر السعودي.

وأشار العتيبي إلى انتشار المراكز الإسعافية في كافة مناطق العاصمة المقدسة والمسجد الحرام لتقديم الخدمات الإسعافية للحجاج على مدار الساعة مدعومة بأسطول متكامل من سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث التقنيات الطبية وكذلك تم تخصيص فريق الدراجات النارية لسهولة الوصول إلى الحالات في المناطق المزدحمة.

 

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