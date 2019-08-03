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اكتشاف دور للأسبرين في مكافحة السرطان

اكتشاف دور للأسبرين في مكافحة السرطان
http://almnatiq.net/?p=758645
المناطق_وكالات

صرح خبراء في مجال الصحة بأنه يجب تناول الأسبرين بصفة يومية لمن يعانون حالة وراثية شائعة ينتج عنها زيادة فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” إن مرضى متلازمة “لينش” (LS) المرتبطة بالإصابة بالسرطان، يواجهون خطرا متزايدا بالإصابة بالمرض القاتل. ولكن دراسة كبرى أظهرت أنه يمكن خفض احتمالات تطور المرض، عن طريق تناول الأسبرين يوميا لمدة عامين، وذلك على الرغم من حظر إدارة الصحة الوطنية البريطانية (NHS) لوصفات العلاج “غير المباشر”، في محاولة بائسة لتوفير المال.

وتنتشر متلازمة “لينش” بين أفراد العائلة الواحدة، إذا حمل أحد الوالدين طفرة جينية للحالة المرضية، حيث توجد فرصة 50% بتوريث الطفرة لبقية الأفراد.

ويخضع مرضى LS للفحص الدوري باستخدام تنظير القولون، لتحديد الخلايا التي قد تتحول لأورام خبيثة، فيما يشار إلى أن هذه المتلازمة تؤثر على نحو 1.17 مليون أمريكي، ما يسبب نحو 4% من 140 ألف حالة إصابة جديدة بسرطان القولون والمستقيم في الولايات المتحدة سنويا.

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