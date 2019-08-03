أزمة تواجه أندية دوري المحترفين

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مع اقتراب موسم 2019-2020 من البداية في الكرة السعودية، تأمل الأندية في أن يمر الموسم بسلام دون وجود أي مشكلات

وعلّق الناقد الرياضي عبدالرحمن السماري على حال الأندية حاليًّا قائلًا: لا يوجد معرفة أو وعي بأنظمة الاحتراف الدولية داخل الأندية، رئيس النادي يستقيل والديون تتراكم على النادي

وأضاف عبدالرحمن السماري: لا يوجد وعي من قبل المسؤولين في الأندية عند ضم الصفقات أو توقيع المخالصة، يجب أن يكون هناك متخصصون في القانون ويملكون الوعي الخاص بأنظمة الاحتراف الدولي؛ حتى لا تتراكم الديون على الأندية

ويبدو أن المشاكل قد تُهدد استقرار النادي الأهلي ونادي الاتحاد؛ وذلك بسبب التقدم بشكوى ضد الناديين في الفترة الأخيرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم

وكانت تقارير صحافية قالت: إن الأهلي سيكون مُطالبًا بدفع ما يُقرب من 4 ملايين دولار أمريكي كمستحقات متأخرة على الراقي في صفقة تعاقده مع اللاعب الرأس أخضري دجانيني تافاريس من صفوف نادي سانتوس لاجونا المكسيكي في صيف عام 2018

وفي السياق ذاته كان المدرب الكرواتي سلافين بيليتش مدرب الاتحاد السابق، تقدم بشكوى ضد إدارة العميد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ وذلك بسبب تأخر الاتحاد في دفع مستحقات بيليتش والتي تُقدر بـ11 مليون دولار أمريكي

ويذكر أن إدارة لؤي ناظر كانت أقالت سلافين بيليتش من تدريب نادي الاتحاد في فبراير الماضي، بعد مرور 5 أشهر من توليه المسؤولية