رسميًّا .. تصريحات الفساد تُبعد ميسي عن منتخب الأرجنتين ل 3 أشهر

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قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، إيقاف اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، لمدة ثلاثة أشهر على المستولى الدولي

وأصدر الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم بيانًا أكد فيه أن إيقاف ميسي لمدة ثلاثة أشهر جاء بسبب تصريحاته النارية ضد اتحاد أمريكا الجنوبية، حيث وصف الأخير بأنه اتحاد فاسد

وكان ميسي فتح النار على حكام بطولة كوبا أمريكا 2019، وقال بأن الاتحاد الأمريكي الجنوبي قرر إهداء لقب البطولة للمنتخب البرازيلي كونه صاحب الأرض، مضيفًا أن حكام البطولة كانوا سيئين للغاية

وغرّم اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، اللاعب ميسي غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار أمريكي

جدير بالذكر أن ميسي حصد الميدالية البرونزية مع المنتخب الأرجنتيني في بطولة كوبا أمريكا 2019، وذلك بعد الفوز على منتخب تشيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع