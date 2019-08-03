رسميًّا .. تصريحات الفساد تُبعد ميسي عن منتخب الأرجنتين ل 3 أشهر

رسميًّا .. تصريحات الفساد تُبعد ميسي عن منتخب الأرجنتين ل 3 أشهر

أبرز المواد
هيئة الاتصالات تضاعف سرعة الإنترنت لخدمة الحجاج

هيئة الاتصالات تضاعف سرعة الإنترنت لخدمة الحجاج

أبرز المواد
الإحصاء: أكثر من 95 مليون حاج تشرَّفت المملكة بخدمتهم خلال 50 عامًا

الإحصاء: أكثر من 95 مليون حاج تشرَّفت المملكة بخدمتهم خلال 50 عامًا

أبرز المواد
أزمة تواجه أندية دوري المحترفين

أزمة تواجه أندية دوري المحترفين

أبرز المواد

رسميًّا .. تصريحات الفساد تُبعد ميسي عن منتخب الأرجنتين ل 3 أشهر

رسميًّا .. تصريحات الفساد تُبعد ميسي عن منتخب الأرجنتين ل 3 أشهر
http://almnatiq.net/?p=758671
المناطق_وكالات

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، إيقاف اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، لمدة ثلاثة أشهر على المستولى الدولي

وأصدر الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم بيانًا أكد فيه أن إيقاف ميسي لمدة ثلاثة أشهر جاء بسبب تصريحاته النارية ضد اتحاد أمريكا الجنوبية، حيث وصف الأخير بأنه اتحاد فاسد

وكان ميسي فتح النار على حكام بطولة كوبا أمريكا 2019، وقال بأن الاتحاد الأمريكي الجنوبي قرر إهداء لقب البطولة للمنتخب البرازيلي كونه صاحب الأرض، مضيفًا أن حكام البطولة كانوا سيئين للغاية

وغرّم اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، اللاعب ميسي غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار أمريكي

جدير بالذكر أن ميسي حصد الميدالية البرونزية مع المنتخب الأرجنتيني في بطولة كوبا أمريكا 2019، وذلك بعد الفوز على منتخب تشيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع

روابط ذات صلة

هيئة الاتصالات تضاعف سرعة الإنترنت لخدمة الحجاج

هيئة الاتصالات تضاعف سرعة الإنترنت لخدمة الحجاج
الإحصاء: أكثر من 95 مليون حاج تشرَّفت المملكة بخدمتهم خلال 50 عامًا

الإحصاء: أكثر من 95 مليون حاج تشرَّفت المملكة بخدمتهم خلال 50 عامًا
أزمة تواجه أندية دوري المحترفين

أزمة تواجه أندية دوري المحترفين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*