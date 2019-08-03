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وصول الدفعة الثانية من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا لأداء الحج
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المناطق_مكة

استقبل اليوم، وكيل الوزارة للشؤون الاسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، نيابة عن معالي وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الدفعة الثانية من أسر ذوي مصابي وشهداء حادث نيوزيلندا الإرهابي، الذي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – باستضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، وذلك بالصالة الجنوبية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

ونقل وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله الصامل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للضيوف، مؤكداً حرص الوزارة بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على تقديم الخدمات المتميزة لهم تحقيقاً لتوجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة.

وأكد الدكتور الصامل أن المملكة تقف مع جميع المسلمين بالعالم وتتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وتقدم في سبيل ذلك الغالي والنفيس ابتغاء مرضات الله، مبيناً أن الاستضافة للحج تجسيد لعطاءات القيادة الرشيدة ودورها في تلمس حاجات المسلمين بالعالم.

من جانبهم قدم الضيوف شكرهم لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله -، على الكرم الاستثنائي وحفاوة الاستقبال الغير مستغربة من أبناء المملكة، منوهين بالبرنامج في تضميد جراحهم وتخفيف مصابهم بفقد ذويهم في الحادثة البشعة المستنكرة، داعين المولى القدير أن يديم على المملكة عزها ورخائها واستقراراها.

إثر ذلك قدمت لجان الاستقبال بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للضيوف جميع التسهيلات لإنهاء كافة إجراءات وصولهم وفق منظومة متكاملة من الخدمات شاركت فيها مختلف أجهزة الدولة المعنية بخدمة الحجاج.

حضر مراسم الاستقبال المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة عبدالرحمن بن عبدالله التويجري، والمدير العام للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عبدالرحمن بن محمد العطاالله، ومدير الصالة الجنوبية في هيئة الطيران المدني بجدة يوسف جلال أبو الفرج، ومدير شعبة شؤون المناوبات بالجوزات العقيد صالح بن يحي الزهراني، ونائب القنصل في سفارة نيوز لندا فيليب جريتريكس، وعدد من المسؤولين من مختلف الأجهزة الحكومية القائمين على خدمة ضيوف الرحمن.

يذكر أن الذين وجه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – باستضافتهم من أسر وذوي شهداء الحادث الإرهابي بنيوزيلندا المقرر وصولهم يبلغ تعدادهم إلى 200 حاج وحاجة وقد وصل اليوم وأمس 130 حاجاً وحاجة ومن المقرر وصول بقية الدفعات غدًا بإذن الله.

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