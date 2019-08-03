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20 دولة عربية تحتفل الأحد بعيد الأضحى ودولتان يوم الاثنين!

20 دولة عربية تحتفل الأحد بعيد الأضحى ودولتان يوم الاثنين!
http://almnatiq.net/?p=758697
المناطق_مكة

تباينت رؤية هلال شهر ذي الحجة وتحديد موعد أول أيام عيد الأضحى في الدول العربية والإسلامية، ونتج عنها موعدان للاحتفال بأول أيام العيد.

وأعلنت 20 دولة أن أول أيام العيد والاحتفال به سيكون يوم الأحد 11 من أغسطس الجاري، إذ شملت السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، وموريتانيا، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، وقطر، والعراق “الوقف السني”، فيما أعلن المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني أن العيد يوم الاثنين، وستحتفل دولتان رسميا بأول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب.

من جهته، أوضح مدير مركز الفلك الدولي في الإمارات، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم محمد عودة، “وجود معلومة خاطئة خاصة باعتقاد بعض الناس بأن جميع الدول الإسلامية تتبع السعودية في تحديد موعد الاحتفال بعيد الأضحى بسبب الحج، وهذه المعلومة خاطئة لأن نحو نصف العالم الإسلامي تقريبا يستطلع هلال ذي الحجة ويحدد على أساسه موعد أول أيام عيد الأضحى”.

وأكد عودة، على أن “الحج شيء والعيد شيء آخر”، مشيرا إلى أن الجميع يلتزم بالحج وفق ما تعلنه المملكة، أما الدول الإسلامية فتحدد متى يكون عيد الأضحى على أرضها بناء على رؤية الهلال عندهم، و”من الناحية الشرعية هذا الأمر مقبول ولا يوجد مشكلة عليه”.

وفي السياق، أشار عودة إلى أن عددا من الدول الإسلامية أعلنت أن السبت هو غرة شهر ذي الحجة، وأن أول أيام عيد الأضحى سيكون الاثنين 12 أغسطس، ومن هذه الدول باكستان وإيران، وبنغلادش، والهند وبعض الدول الإسلامية في إفريقيا.

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