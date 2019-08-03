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هل يعالج فيتامين “بي 17” مرض السرطان؟ .. الصحة تكشف الحقيقة

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هل يعالج فيتامين “بي 17” مرض السرطان؟ .. الصحة تكشف الحقيقة

هل يعالج فيتامين “بي 17” مرض السرطان؟ .. الصحة تكشف الحقيقة
http://almnatiq.net/?p=758711
المناطق_الرياض

في حرصها على صحة وسلامة المواطنين كشفت وزارة الصحة ،اليوم ، في ردها على تغريدة أحد المواطنين حقيقة علاج فيتامين بي 17 في مرض السرطان حسب ما رأى في إحدى الإعلانات.

وفي تغريدته تساءل مواطن على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” إن كان هذا المنتج يساعد في الشفاء من السرطان أم لا قائلا: السلام عليكم جاتني رسالة تفيد بان هذا الدواء فعال لمرضى السرطان عفانا الله واياكم من الامراض .. السؤال: هل احد من الاخوة والاخوات عنده مايفيد بشأن هذا العلاج.؟صورة مع التحية للجهة المختصة للافادة

و من جانبها ردت وزارة الصحة على حسابها الرسمي بتويتر مفيدة بأنه
لا توجد دراسات علمية كافية تثبت فائدة دواء Amygdalin المعروف ب فيتامين b17 في علاج السرطان.

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