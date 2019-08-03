“على الهواء مباشرة” صحافيو الوطن وقناة 22 يوقعان اتفاقية اعلامية

المناطق_فلاج الشعيفاني

ضمن توجههم نحو إنتاج برامج تلفزيونية تواكب ما وصل إليه الإعلام المرئي من تطور وتقنيات بصرية حديثة، ومن باب المسؤولية الإعلامية والتي يستشعرها ملتقى صحافيو الوطن وقناة 22 الفضائية.

وقعت اليوم السبت 02/12/1440هـ، اتفاقية شراكة إعلامية بين قناة 22 الفضائية وملتقى صحافيو الوطن، بحضور أعضاء صحافيو الوطن بمقر القناة بمدينة الرياض، وقد بثت مراسم توقيع الاتفاقية على الهواء مباشرة.

وتهدف هذه الشراكة إلى إنتاج برامج نوعية تهم المجتمع في شتى المجالات من قبل صحافيو الوطن لتبث عبر القناة الشريك، كما سيتم تغطية بعض أنشطة صحافيو الوطن الإعلامية كالندوات الوطنية التي يعقدها الملتقى في مدن المملكة، وبعض البرامج التى تتطلب مشاركة المسؤول والمواطن للنقاش في موضوع يهم المجتمع، حيث تبث تلك الندوات والبرامج مباشرة عبر القناة، ليشاهدها أكبر عدد ممكن من المجتمع ممن لم يتسنى له الحضور.

وقد وقعت الاتفاقية وسط حفل بهيج بث على الهواء مباشرة، مساء اليوم، وقد مثل صحافيو الوطن في توقيع اتفاقية الشراكة الأستاذ سعيد بن هليّل العجل رئيس مجلس إدارة الملتقى والدكتور مهدي بوفطيم مستشار قناة 22 الفضائية ممثلاً للقناة.