شاهد .. ردة فعل موظفي التلفزيون لحظة حدوث زلزال إندونيسيا

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ذكرت وكالة التخفيف من أثر الكوارث في إندونيسيا، اليوم السبت، أن شخصاً واحداً على الأقل لقي حتفه في الزلزال القوي الذي وقع قبالة جزيرتي سومطرة وجاوة وأدى إلى فرار أكثر من ألف شخص من سكان المناطق الساحلية لفترة وجيزة خشية حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وحسب وكالة “رويترز”، استمر التحذير من تسونامي ساعتين ودفع سكان المناطق الساحلية إلى الفرار لمناطق مرتفعة وأثار الذعر في العاصمة جاكرتا.

وبثت صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية لقطات للحظة مغادرة موظفي التلفزيون غرفة الأخبار الرئيسة، كما بثت وسائل إعلام عالمية، لقطات فيديو وصوراً تكشف فرار المئات من السكان من منازلهم.

وأفادت الوكالة بأن الزلزال دمر 34 منزلاً وألحق أضراراً طفيفة بعشرات المباني الأخرى.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان في المحيط الهندي على بعد نحو 227 كيلو متراً عن مدينة تيلوك بيتونج في جزيرة سومطرة.