جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق حملة ” حج صحي وجسد سليم ” بالتزامن مع موسم الحج

المناطق_منال الدوسري

برعاية معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش أنطلقت مساء يوم الجمعة حملة توعوية والتي نظمتها كلية الطب وعمادة الدراسات الجامعية للطالبات بالتعاون مع مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر يومي الجمعة والسبت ٢-٣ اغسطس الحملة التوعوية تحت شعار ( حج صحي وجسد سليم 2019م) بمجمع الراشد التجاري بالخبر بوابة 1 .

وأكدت عميدة الدراسات الجامعية للطالبات الأستاذة الدكتورة فاطمة بنت عبدالله الملحم أن الحملة تهدف الى رفع مستوى الوعي الصحي لدى الفرد للوقاية من الأمراض المصاحبة لموسم الحج تماشياً مع رؤية المملكة 2030 .

مشيرة الى أن إطلاق الجامعة لهذه الحملة يأتي انطلاقاً من الشعور بالمسئولية الاجتماعية ودور الجامعة للتوعية بنمط الحياة الصحي وجودة الحياة للفرد والمجتمع ودعم كافة برامج المسئولية المجتمعية .