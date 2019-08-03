1140 ساعة عمل و 7 لجان تنهي أعمال القبول بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

أنهت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل جميع أعمال لجان القبول للعام الجامعي 1440/1441هـ
و ذكر عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح بأن بوابة القبول الإلكترونية استقبلت خلال فترة تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة نحو (44) ألف طلب التحاق من طلاب وطالبات الثانوية العامة، حيث جرت عملية التقديم في الجامعة بآلية إلكترونية متقنة، وقد تم الإعلان عن ترشيح ثلاث دفعات حسب الجدول الزمني للقبول وبوقت قياسي دون تأخير وذلك بفضل الله ثم الاعتماد على أحدث الأنظمة التقنية وأكثرها تطوراً بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع مصادر المعلومات الحكومية الرسمية وخدمات الدعم الدائم التي تقدمها عمادة القبول والتسجيل بالجامعةوالموارد التي سخرتها الجامعة لإنجاح أعمال القبول وبأفضل جودة.
وقد أفادت رئيسة لجنة علاقات القبول بالجبيل الدكتورة عبير بنت محمد السبيعي بأن اللجنة تعمل ضمن استراتيجية وضعتها العمادة في الجامعة من أجل تقديم الخدمات الداعمة التقنية والتوعوية بهدف تيسير و تذليل الصعوبات التي قد تواجه المتقدمات للالتحاق بالجامعة حيث تستقبل المراجعات من المتقدمات وذويهن للردّ على استفساراتهن و تقديم الخدمات التقنية والتوعوية الداعمة لهن بهدف تيسير و تذليل الصعوبات التي قد تواجههن وتشمل الخدمات الإرشادية المقدّمة في اللجان حول شروط ومراحل القبول وإعلان النتائج وتفاصيل مسارات السنة التحضيرية و نوعية الكليات الجامعية، و التي بدورها تسهم في اختيار وترتيب الرغبات بناء على معايير تتوافق مع ميول المتقدّمة و نسبتها الموزونة.
وأضافت السبيعي بأننا نحرص على توعية المراجعات بمميزات الخدمات الإلكترونية المتطورة المقدمة والتي تهدف إلى تسهيل متطلبات القبول وتقديم أفضل وأدق الخدمات للمتقدمات بدون الحاجة إلى الحضور الشخصي، سائلين المولى عز وجل أن يوفق جميع المتقدمين والمتقدمات كل ما فيه من الخير والنجاح.
ومن جانبه نوّه الأستاذ تركي بن سليمان التركي رئيس قسم القبول والمنح بأن الجامعة قد شكلت (٧)لجان لخدمة المتقدمين والمتقدمات للقبول لتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمتقدمين والمتقدمات للتعريف بآلية القبول والتمكين من التقديم وكل ما يتعلق حال ذلك، و تم تخصيص لجان علاقات القبول تعمل خلال فترة الدوام الرسمي من الساعة ٨ صباحاً وحتى الساعة ٢ ظهراً وهي لجنة علاقات القبول الرجالية في مبنى العمادات المساندة بالمدين
ة الجامعية بالراكة ولجنة علاقات القبول النسائية بالراكة ولجنة علاقات القبول النسائيةبمجمع كليات الريان ولجنة علاقات القبول النسائية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل، وتعمل هذه اللجان على تقديم المساعدة للمتقدمين والمتقدمات في معرفة المسارات والتخصصات المتاحة في الجامعة وتوجيههم بالشكل الصحيح وذلك لضمان إتمام عملية التقديم والترشح للقبول حيث استفاد 2143 طالب وطالبة من اللجنة، وعملت لجنة الدعم المباشر للعام الثامن على التوالي في استقبال 7614 محادثة فورية من قبل موظفين مختصين يقومون على المتقدمين والمتقدمات بالرد على استفسارات الطلبة ومساعداتهم على مدار الساعة طيلة فترة أعمال القبول ، وتضمن هذه اللجنة الرد السريعوالخدمة المم يزة للمتقدمين والعمل على حل كافة المشاكل بشكل فوري إن وجد والإجابة على الاستفسارات بخصوصية تامة، من جانب آخر أكّد التركي على الاعتماد الكثير والحضور الكبير على قنوات التواصل الاجتماعي من خلال لجنة التواصل الاجتماعي والتي تتفاعل مع المتقدمين والمتقدمات عبر كافة وسائل التواصل الرسمية التابعة لعمادة القبول والتسجيل بالجامعة من خلال الحساب الموحد IAU_AR@ والإجابة على كافة الأسئلة وتوضيح المسارات و الكليات بالإضافة، إضافة إلى تفعيل خدمة واتساب الأعمالللعام الثاني وأثبت نجاحه في الرد على أكثر من 25248 متقدم ومتقدمة وذلك على الرقم الموحدللعمادة (0133332222) وال ذي يعمل على مدار الساعة للرد على المتقدمين بشكل فوري، ويترأس تلك كافة اللجان لجنة مركزية تعنى بالإشراف والمتابعة لأعمال اللجان السابقة واتخاذ الاجراء المناسب لتحقيق التكامل وتيسير أعمال القبول مع التأكيد بأن القبول بالجامعة تنافسي بالنسبة الموزونة لتغطية المقاعد الشاغرة.
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