1140 ساعة عمل و 7 لجان تنهي أعمال القبول بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

تعمل ضمن استراتيجية

وضعتها

العمادة

في الجامعة من أجل تقديم الخدمات الداعمة التقنية والتوعوية بهدف تيسير و تذليل الصعوبات التي قد تواجه المتقدمات

للالتحاق بالجامعة

حيث تستقبل المراجعات من المتقدمات وذويهن للردّ على استفساراتهن و تقديم الخدمات التقنية و

ا

لتوعوية الداعمة لهن بهدف تيسير و تذليل الصعوبات التي قد تواجههن

وتشمل الخدمات الإرشادية المقدّمة في ال

لجان

حول شروط ومراحل القبول وإعلان النتائج وتفاصيل مسارات السنة التحضيرية و نوعية الكليات الجامعية، و التي بدورها

تسهم في اختيار وترتيب الرغبات بناء على معايير تتوافق مع ميول المتقدّمة و نسبتها الموزونة