احدث الأخبار

ابن سعيدان يتوج بلقب رالي عسير 2019
أبرز المواد
 شاهد .. ردة فعل موظفي التلفزيون لحظة حدوث زلزال إندونيسيا
أبرز المواد
 كشف ملابسات مقطع فيديو لمشاجرة وإطلاق نار بين شخصين في عسير
أبرز المواد
 هل يعالج فيتامين “بي 17” مرض السرطان؟ .. الصحة تكشف الحقيقة
أبرز المواد
 مهرجان الورد والفاكهة بتبوك تضعه على قائمة المهرجانات المميزة على مستوى المملكة
منطقة تبوك
 محافظ العارضة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الشراحيلي
أبرز المواد
 1140 ساعة عمل و 7 لجان تنهي أعمال القبول بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
المنطقة الشرقية
 جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق حملة ” حج صحي وجسد سليم ” بالتزامن مع موسم الحج
المنطقة الشرقية
 مستشفى الطوارئ في منى بكامل جاهزيته لخدمة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 وزارة الحج: محاولات الدوحة لتسييس المناسك لن تثني المملكة عن تقديم التسهيلات لحجاج قطر
أبرز المواد
 “سيركو أمريكانو” بمهرجان ولي العهد للهجن.. ومكافآت للإعلام المميز بـ”موسم الطائف”
أبرز المواد
 “على الهواء مباشرة” صحافيو الوطن وقناة 22 يوقعان اتفاقية اعلامية
منطقة الرياض
ابن سعيدان يتوج بلقب رالي عسير 2019

ابن سعيدان يتوج بلقب رالي عسير 2019

أبرز المواد
شاهد .. ردة فعل موظفي التلفزيون لحظة حدوث زلزال إندونيسيا

شاهد .. ردة فعل موظفي التلفزيون لحظة حدوث زلزال إندونيسيا

أبرز المواد
كشف ملابسات مقطع فيديو لمشاجرة وإطلاق نار بين شخصين في عسير

كشف ملابسات مقطع فيديو لمشاجرة وإطلاق نار بين شخصين في عسير

أبرز المواد
هل يعالج فيتامين “بي 17” مرض السرطان؟ .. الصحة تكشف الحقيقة

هل يعالج فيتامين “بي 17” مرض السرطان؟ .. الصحة تكشف الحقيقة

أبرز المواد

ابن سعيدان يتوج بلقب رالي عسير 2019

ابن سعيدان يتوج بلقب رالي عسير 2019
http://almnatiq.net/?p=758749
المناطق_عسير

توح ياسر بن سعيدان وملاحه البرتغالي ماركوس ميغويل على متن سيارته الميني بلقب رالي عسير 2019 ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة في الرالي الذي أقيم في منطقة عسير .
وحل السائق مطير الشمري وملاحه هاني الشمري على متن سيارته نيسان في المركز الثاني، وجاء سلمان الشمري وملاحه رشيد الطوياوي على متن سيارته نيسان في المركز الثالث.
وقدم ابن سعيدان أداءاً استثنائيا خلال المرحلة الأخيرة التي امتدت لمسافة 79 كيلومتر، كانت نقطة البداية من مركز الصبيخة “130 كلم شرق مدينة أبها ” إلى محافظة طريب قاطعاً المسافة بزمن قدره 53:22 دقيقة، فيما حل منيف السلماني في المركز الثاني ليقتنص الفوز في أولى جولات البطولة السعودية للراليات الصحراوية التي تقام تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
وحصل إبراهيم المهنا وملاحيه أسامة السند ورائد أبو ذيب على لقب T4 بعد قطعه المسافة بزمن 3:38:44 ساعة في جميع المراحل.
و هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الفائزين في رالي عسير متمنياً للجميع التوفيق في الجولات القادمة ولمن لم يحالفه الحظ في هذه الجولة.
وقال سموه: “شهدنا سباقاً من طراز رفيع، تخلله الكثير من الأحداث الممتعة، ونجحنا ولله الحمد في إبراز الرالي تنظيمياً وفنياً بالصورة التي تليق بالمملكة العربية السعودية، بتعاون مثمر مع جميع القطاعات وبمتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة وتوجيهاته السديدة لجميع القطاعات في تأمين كافة متطلبات النجاح للرالي”.

روابط ذات صلة

شاهد .. ردة فعل موظفي التلفزيون لحظة حدوث زلزال إندونيسيا

شاهد .. ردة فعل موظفي التلفزيون لحظة حدوث زلزال إندونيسيا
كشف ملابسات مقطع فيديو لمشاجرة وإطلاق نار بين شخصين في عسير

كشف ملابسات مقطع فيديو لمشاجرة وإطلاق نار بين شخصين في عسير
هل يعالج فيتامين “بي 17” مرض السرطان؟ .. الصحة تكشف الحقيقة

هل يعالج فيتامين “بي 17” مرض السرطان؟ .. الصحة تكشف الحقيقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*