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وفاة شخص وإصابة سبعة في حادث مروري مروع على طريق الباحة الطائف

وفاة شخص وإصابة سبعة في حادث مروري مروع على طريق الباحة الطائف
http://almnatiq.net/?p=758766
المناطق-الباحة
صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني ورد بلاغ عن حادث تصادم بالجبلات باتجاه الطائف.
مشيرا بانه تم توجيه 6 فرق اسعافيه من الهلال الاحمر والقائد الميداني صالح علي محفوظ وثلاث فرق من إسعاف الصحة حسب البلاغ الوارد للعمليات بان يوجد تعدد إصابات بالموقع
 وعند وصول اول فرقة افاد بوجود ثمان إصابات منها اصابتين cpr وخمس اصابات خطيرة وحاله وفاة بالموقع وتم التعامل مع الاصابات الخطيرة ونقلها لمستشفى قيا ومستشفى القرى ومستشفى الملك فهد بالباحة .
وأهاب الزهراني بالمواطنين والمقيمين التعاون مع المسعفين، وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عن تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني

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