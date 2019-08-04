برامج مكثفة لدعاة الشؤون الإسلامية في مواقيت الطائف

جندت وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عدداً من الدعاة والمرشدين بمسجد الميقات في وادي السيل «ميقات قرن المنازل» وكذلك مسجد الميقات بوادي محرم، يعملون على مدار الساعة للرد على اسئلة واستفسارات الحجاج حول الحج والطريقة الصحيحة لأدائه.

واوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم الخامري انه بمتابعة من معالي وزير الشئون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تم تجنيد عدد من الدعاة والمرشدين بميقاتي قرن المنازل ووادي محرم للتوعية والرد على اسئلة واستفسارات الحجاج حيال الحج والأمور المتعلقة به.

وبين الخامري أن الدعاة والمرشدين يعملون بالميقاتين على مدار الساعة في أماكن مخصصة لهم داخل مسجد الميقات أو في الساحات المحيطة به، ويقومون بالإجابة على استفسارات الحجاج، كما يقومون بإلقاء الخطب التوعوية والارشادية عقب الصلوات.

ولفت الدكتور الخامري إلى أن مكاتب الدعوة في المواقيت بالإضافة إلى الاعمال الدعوية والارشادية تقوم بتوزيع المطبوعات والكتب الدعوية والتوعوية، حيث تم من بداية العمل في مهمة الحج، توزيع أكثر من 20 ألف كتاب ومطبوعة على الحجاج بعدة لغات أهما العربية، التركية، الاوردو، والانجليزية.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة الطائف يقع في حدودها الإدارية ميقاتان هما ميقات «قرن المنازل» الواقع على طريق السيل الكبير، ويوازيه ميقات «وادي محرم» الواقع على طريق الهدا، وكلا الطريقين يربطان المحافظة بالعاصمة المقدسة.