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سفير خادم الحرمين لدى أستراليا يشهد الملتقى العلمي الرابع للطلبة السعوديين في أستراليا

سفير خادم الحرمين لدى أستراليا يشهد الملتقى العلمي الرابع للطلبة السعوديين في أستراليا
http://almnatiq.net/?p=758775
المناطق_واس

شهد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم اليوم الحفل الختامي للملتقى العلمي الرابع للطلبة السعوديين في أستراليا الذي أقيم في جامعة سيدني ونظمته الملحقية الثقافية بأستراليا ونادي الطلبة السعوديين في سيدني.
وأعرب السفير السليم خلال كلمته بهذه المناسبة عن سعادته بلقاء أبنائه الطلاب والطالبات المبتعثين في أستراليا، مثنيًا على ما تضمنه الملتقى من مبادرات وأبحاث علمية رائدة في المجالات كافة, داعيًا الطبة إلى تكثيف المشاركة في الملتقيات العلمية التي تهدف إلى رفع مستواهم العلمي والثقافي ونشر وتعزيز ثقافة ومهارات البحث العلمي والابتكار التي تعد إحدى أهم أهداف برامج الابتعاث.
وأكد السفير السليم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على الاستثمار في رأس المال البشري الذي يسهم بدوره في بناء جيل قيادي متكامل قائم على المعرفة والإبداع والابتكار والتي تعد واحدة من أبرز عناصر التحول إلى الاقتصاد المعرفي.

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