“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

أجواء المناطق
الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات الحوثية جنوب اليمن

الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات الحوثية جنوب اليمن

أبرز المواد
وكيل محافظة العارضة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الجندي الشراحيلي

وكيل محافظة العارضة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الجندي الشراحيلي

أبرز المواد
الأرصاد:رياح سطحية مثيرة للأتربة على عدة مناطق

الأرصاد:رياح سطحية مثيرة للأتربة على عدة مناطق

أبرز المواد

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=758797
المناطق _ الباحة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظة العقيق، والمندق، وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

روابط ذات صلة

الأرصاد:رياح سطحية مثيرة للأتربة على عدة مناطق

الأرصاد:رياح سطحية مثيرة للأتربة على عدة مناطق
وفاة شخص وإصابة سبعة في حادث مروري مروع على طريق الباحة الطائف

وفاة شخص وإصابة سبعة في حادث مروري مروع على طريق الباحة الطائف
الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*