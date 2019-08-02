“غرفة الجوف” و”بنك التنمية” تعرفان بالخدمات المالية وغير المالية

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالجوف ندوة تعريفية بعنوان الخدمات المالية وغير المالية والبرامج والانشطة التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية، الأربعاء الماضي، قدمها مدير فرع البنك بالجوف محمد بن فهد الشمري.

واستعرض الشمري في بداية اللقاء لمجموعة من المشاركين والمشاركات برامج الإقراض التي يقوم عمل البنك الرئيس فيها، إضافة للبرامج التمويلية الإنتاجية، ومنها البرامج المخصصة للحرفيين ورواد الأعمال والتمويل للمشاريع المختلفة منها الابتكارات والصناعية، واشتراطات التمويل، وأنشطة البنك والمحافظ، معرجاً على قصص نجاح بدأت مشاريعها بتمويل من البنك، مستعرضاً تجربة مقهى رابية في

منطقة الجوف.

وبعد تقديم محاور اللقاء التي تضمن إشارات لما حققه البنك من أرقام

مالية في إجمالي التمويل لكافة المسارات، والبرامج الحديثة المطلقة، أجاب الشمري على مداخلات واستفسارات المشاركين.

واختتم اللقاء بتقديم غرفة الجوف شكرها وتقديرها لمدير بنك التنمية

بالجوف، وقدم نائب رئيس غرفة الجوف أ. خالد الدميخ شهادة شكر وتقدير لمدير بنك التنمية الاجتماعية بالجوف، كما تسلم الدميخ درع تذكاري من البنك، ودرع آخر لأمين عام الغرفة أ. عادل بن مبارك الفالح.