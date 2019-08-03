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د. الفهد: جهود الكشافة تتجسد في التفاني في خدمة ضيوف الرحمن

د. الفهد: جهود الكشافة تتجسد في التفاني في خدمة ضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=758837
المناطق _ المدينة المنورة

أكد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله الفهد أن الجوالة والكشافة المشاركين في المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة والذي تنفذه جمعية الكشافة العربية السعودية يؤدون بنجاح المهام والخدمات التطوعية والإنسانية وسط تكامل جهود جميع الجهات المعنية بخدمة الحجاج، مثمنا تفانيهم في خدمة ضيوف الرحمن من زوار المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ، كما نوه بما تتضمنه خدماتهم ومهامهم من تعزيز قيم الخير والتفاني في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم العون لهم ، جاء ذلك خلال جولته التفقدية التي رافقه خلالها مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة نائب المشرف العام على المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة  الأستاذ ناصر العبدالكريم، والتي تضمنت مواقع الخدمة العامة للجوالة والكشافة التي تنتشر في المنطقة المركزية ومسجد قباء والمراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف ومسجد الميقات ، وأطلع خلال الجولة من قائد المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة الدكتور محمد سبيل الجهني على المهام التي يقوم بها الجوالة والكشافة في تلك المراكز والمواقع ،كما التقى الدكتور الفهد بالقادة وفرق الجوالة والكشافة المشاركين في المعسكر الكشفي  لخدمة الحجاج لموسم حج هذا العام  ،و شكرهم على جهودهم المخلصة التي يبذلونها في خدمة ضيوف الرحمن ،وأبان أن ما يقدمونه من خدمات تطوعية تعد مجالاً رحباً لتنمية حب العمل لدى أبنائنا الكشافة والجوالة و تأتي امتداداً وتأكيداً لدور مملكتنا الحبيبة التي وهبها الله هذا الشرف العظيم بخدمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة ، كما قدم الدكتور الفهد بالغ شكره و امتنانه لسمو أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائب أمير المنطقة على دعمهم الدائم  للجهات المعنية بخدمة الحجاج  بالمدينة المنورة ومنها لكشافة ، كما شكر مدير عام التعليم بالمدينة المنورة نائب المشرف العام على المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة الأستاذ ناصر العبدالكريم على اهتمامه ومتابعته ، وثمن لجميع القطاعات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن جهودهم متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.

 

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