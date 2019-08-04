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الجهات الحكومية بالمدينة تواكب تفويج الحجاج من ميقات ذي الحليفة إلى مكة المكرمة

الجهات الحكومية بالمدينة تواكب تفويج الحجاج من ميقات ذي الحليفة إلى مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=758838
المناطق - الرياض

يشهد ميقات ذي الحليفة بالمدينة المنورة كثافة في أعمال تفويج ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة لأداء شعائر الحج, وسط منظومة من الخدمات الميدانية التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية للعناية بالحجاج ومواكبة تصعيدهم إلى مكة المكرمة.
وتتخذ مختلف الجهات الأمنية والقطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة بإشراف لجنة الحج بإمارة المنطقة جميع الجهود والإجراءات التنظيمية الميدانية لمتابعة الحركة المرورية في الطرق المؤدية إلى ميقات ذي الحليفة, ومتابعة الحالة الأمنية بشكل عام, ورصد وصول الحافلات إلى الميقات وتنظيم وقوفها في المواقف المخصصة بشكل منتظم, وتدقيق بياناتها, وتقليل مدة انتظار الحجاج في الميقات, وتوفير الاحتياجات لمختلف الحالات وتشمل توفير خدمات التوعية الدينية والإرشاد, والخدمات الإسعافية, والعربات المخصصة لنقل الحجاج التائهين وكبار السنّ إلى أماكن وقوف حافلاتهم في وقت وجيز بعد التأكد من بياناتهم بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
يذكر أن أكثر من 682 ألف حاج غادروا المدينة المنورة خلال الفترة الماضية من موسم الحج وحتى يوم أمس, متوجهين إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة, وسط خدمات شاملة هيأتها الدولة بجميع أجهزتها ليشرع حجاج بيت الله الحرام في أداء فريضة الحج.

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