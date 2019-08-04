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إرهاب طهران مستمر .. إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية وتعتقل 7 بحارة
http://almnatiq.net/?p=758841
المناطق - وكالات

أعلن التلفزيون الإيراني، يوم الأحد، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط أجنبية في الخليج بذريعة أنها “كانت تهرب الوقود لبعض الدول العربية”.

وقال المصدر: “احتجزت بعض القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط أجنبية” في الخليج، وأضاف أن السفينة كانت “تهرب الوقود لبعض الدول العربية”.

وقال قيادي بالحرس الثوري إن ناقلة النفط الأجنبية المحتجزة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود و7 بحارة تم احتجازهم، وفقا لرويترز.

وتأتي هذه الحادثة بعد حوالي شهر على احتجاز إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.

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