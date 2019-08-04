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اجتماع قطري إيراني لخفر السواحل اليوم في طهران.. وإعلام قطر يزعم أنه يصب في مصلحة المنطقة

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اجتماع قطري إيراني لخفر السواحل اليوم في طهران.. وإعلام قطر يزعم أنه يصب في مصلحة المنطقة

اجتماع قطري إيراني لخفر السواحل اليوم في طهران.. وإعلام قطر يزعم أنه يصب في مصلحة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=758847

من المقرر أن يعقد اليوم الأحد في طهران الاجتماع المشترك “الخامس عشر” بين خفري السواحل الإيراني والقطري بعد أيام من اجتماع دوري مشابه بين خفري السواح الإيراني والإماراتي.
ووفقاً لوسائل الإعلام القطري من المقرر أن يرأس هذا الاجتماع كلاً من قائد خفر السواحل الإيرانية العميد “قاسم رضائي”، ومساعد المدير العام لأمن السواحل والحدود في قطر المقدم “عبد العزيز علي المهندي”.
وادعى الإعلام القطري أن الجانبين سيبحثان خلال هذا الاجتماع الإنجازات السابقة، وسيتم التشاور حول طرق جديدة لزيادة التعاون البحري والحدودي بين البلدين.
يشار إلى ان الإعلام القطري والموالي لإيران مارس التضخيم الإعلامي لتحقيق مكاسب سياسية بزعمه للاجتماع الإيراني الإماراتي السادس بين البلدين الذي عقد قبل أربعة أيام، رغم أنه اجتماع دوري مشابه لهذا الاجتماع.
ولم يكتفي الإعلام القطري بهذا بل حاول ربط الاجتماع الإيراني الإماراتي بالخروج الإماراتي من اليمن، وربطه أيضاً بحوادث الهجوم التي تعرضت لها عدة ناقلات نفط في خليج عمان في رمضان الماضي.

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