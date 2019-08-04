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سقوط مقاتلة إيرانية في محافظة بوشهر جنوب إيران

http://almnatiq.net/?p=758850
المناطق-الرياض

افادت وسائل اعلام ايرانية اليوم الأحد بإن مقاتلة إيرانية من طراز “اف 4” سقطت فوق مياه الخليج في محافظة بوشهر جنوب البلاد.
وحسب “وكالة أنباء مهر” فإن المقاتلة سقطت فوق سواحل دلوار تنكستان التابعة لمحافظة بوشهر جنوب إيران.
وأوضحت الوكالة الإيرانية أن تحطم الطائرة جاء نتيجة لعطل فني، مشيرة إلى أن الطيار ومساعده تمكنا من النجاة.
ويعاني سلاح الجوي الإيراني من تقادم طائراته التي تجاوزت أغلبها العمر الافتراضي بالاضافة إلى النقص الحاد في قطع الغيار .

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