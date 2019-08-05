أخيرا.. مدرب مانشستر يونايتد يحسم مصير بوغبا

المناطق - وكالات

بعد أشهر من التكهنات، أعرب النرويجي أولي غونار سولتشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، عن ثقته الكاملة ببقاء لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوغبا في صفوف الفريق خلال الموسم الجديد من الدوري الممتاز، الذي ينطلق الجمعة.

وجاء حديث سولتشاير بعد فوز فريقه على ميلان الإيطالي بركلات الترجيح 5-4 (الوقت الأصلي 2-2)، في مباراة غاب عنها بوغبا بداعي الإصابة، في حين أشارت تقارير إلى رفضه اللعب آملا في الضغط على ناديه لتحريره من أجل الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

لكن سولسكاير كان واثقا من بقاء بوغبا الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، بقوله: “لا شك لدي على الإطلاق” في هذا الصدد.

وأضاف: “لم أكن أتوقع أن يسافر مع الفريق (إلى كارديف حيث أقيمت المباراة). تحدثت معه بعد الحصة التدريبية ولم يكن في حالة جيدة. لا يمكن اعتبار الأمر إصابة بل بعض الألم، وبالتالي لم أكن أريد المخاطرة”.

وأعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن رغبته في الحصول على خدمات بوغبا، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز ليس مستعدا لدفع مبلغ طائل للتعاقد معه في ظل إمكانية شراء لاعب الوسط المهاجم الهولندي دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام.

ويستهل مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة قوية ضد ضيفه تشلسي، على ملعب “أولد ترافورد”، في 11 من أغسطس الجاري.