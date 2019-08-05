الجيش اليمني يطهر مواقع في باقم شمالي صعدة

المناطق - وكالات

حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف مواقع استراتيجية في مديرية “باقِم” شمالي محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني حررت موقع “الهنغر”، والتباب “السود” في مديرية باقم”، وتمكنت أيضا من قطع خطوط إمداد ميليشيات الحوثي المؤدية إلى مركز المديرية ذاتها.

وحسب المصادر، أسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، وتدمير آليات تابعة لها.

وفي جبهة الملاجم، قالت مصادر عسكرية إن عددا من عناصر مليشيات الحوثي الموالية لإيران لقوا مصرعهم، بنيران قوات الجيش الوطني شرقي محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأوضحت المصادر، إن قوات الجيش الوطني، نصبت كمينا محكما لمجموعة من عناصر المليشيات، في منطقة “هجارة”، بمديرية الملاجم، مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، بالإضافة إلى تدمير عربة لهم.

كما قُتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وجرح آخرون، إثر قصف مدفعي استهدف مواقعهم غربي محافظة الجوف.

وأفادت مصادر عسكرية إن مدفعية الجيش الوطني دمرت مخزن أسلحة حوثية، واستهدفت مواقع متفرقة لمليشيات الحوثي، في مديرية “المصلوب”.