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يخدم أكثر من 1200 مستفيد..

مياه القصيم تنتهي من تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي بحي الضاحي ببريدة بتكلفة 136 مليون ريال

مياه القصيم تنتهي من تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي بحي الضاحي ببريدة بتكلفة 136 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=758919
المناطق - بريدة

أنهت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم، تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي بحي الضاحي بمدينة بريدة، الذي نفذ جزء منه بطريقة الثقب الأفقي، وقد دخل المشروع حيز التشغيل لخدمة أكثر من 1200 مستفيد.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بمنطقة القصيم المهندس عبد المحسن بن محمد الفريحي، أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 136 مليون ريال، مبينًا أنه تم تنفيذ محطة رفع تحتوي على 6 مضخات غاطسة تحسب كمية التدفق الداخل للمحطة طبقًا لمناسيب التشغيل المبرمجة. مبينًا أن أطوال الشبكات الرئيسية والفرعية المنفذة بلغت 75 كيلو مترًا طوليًا، وبأقطار تتراوح ما بين 200 إلى 700 ملم.

وقال الفريحي: “إن تنفيذ المشروع سيسهم في تقليص النفقات المالية، وسيوفر أكثر من 460 ألف ريال سنويًا نتيجة سحب الطفح المستمر وإزالته في عدد 570 موقعًا، كما سيخدم المشروع أكثر من 1200 مستفيد”.

ودعا سكان حي الضاحي ببريدة إلى ضرورة مراجعة إدارة خدمات العملاء بالإدارة العامة لخدمات المياه لطلب الخدمة واستكمال إجراءات تنفيذ التوصيلات المنزلية، مبينًا أن سبب تأخر المشروع يعود لتعثره من قبل المقاول المنفذ، مؤكدًا أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه ومتابعته بدقة حتى الانتهاء من التنفيذ.

وأشار المهندس الفريحي إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحوَّل الوطني، ووفقًا لرؤية المملكة المستقبلية 2030، والتي تستهدف رفع نسب تغطية خدمات الصرف الصحي بمدن المنطقة ومحافظاتها، كذلك رفع الضرر البيئي عن المواطنين والمقيمين من خلال تطبيق حزمة مشاريع البنى التحتية المنفذة، والجاري تنفيذها بهدف تحقيق الاستدامة البيئية وتقديم أفضل الخدمات.

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