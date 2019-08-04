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“الأرصاد”: أجواء ساخنة تلامس الخمسين درجة مئوية خلال موسم حج هذا العام 1440هـ

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“الأرصاد”: أجواء ساخنة تلامس الخمسين درجة مئوية خلال موسم حج هذا العام 1440هـ

“الأرصاد”: أجواء ساخنة تلامس الخمسين درجة مئوية خلال موسم حج هذا العام 1440هـ
http://almnatiq.net/?p=758940
المناطق - واس

أعلن معالي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي عن حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية المحتملة على المشاعر المقدسة لحج هذا العام 1440هـ, وذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي عُقد اليوم بمقر الهيئة بجدة.
وكشف معاليه خلال المؤتمر الصحفي عن إطلاق مسابقة صحفية معنية بالأرصاد والبيئة في الحج تشمل جميع التخصصات الصحفية بقيمة 10 آلاف ريال, وذلك تقديراً للجهود المميزة التي تقوم بها المؤسسات الإعلامية والزملاء الصحفيين ودورهم البارز في نقل صورة الحج.
وحول توقعات حالة الطقس , أشار الدكتور الثقفي إلى أن التوقعات تشير بمشيئة الله تعالى إلى درجات حرارة عظمى تلامس الخمسين درجة مئوية في بعض الأيام, كما أن الرطوبة قد تصل إلى 85% مما يزيد من الإحساس بحرارة أكثر مما هي مسجلة وفق المعايير والاشتراطات, لافتاً معاليه الانتباه إلى أن الاحتمالية واردة بمشيئة الله لتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الشرقية لمكة والمشاعر مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار على المشاعر مع فرصة لهطول أمطار متفرقة خاصة في فترات ما بعد الظهيرة وساعات المساء تتأثر بها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
واستعرضت الهيئة خلال المؤتمر الصحفي وبحضور الجهات الحكومية المعنية بذلك, خطة أعمال الهيئة في الأرصاد والبيئة لموسم الحج لهذا العام 1440هـ، وجاهزية الهيئة لخطة الطوارئ في الحالات الجوية المتطرفة والشديدة ، مستعرضة جهودها في رصد التوقعات الجوية وجاهزيتها بالتقنيات الأرصادية الحديثة والرادارات ومحطات الأرصاد والأقمار الصناعية، وكذلك أعمال التفتيش البيئي، والتي ستكون مستمرة ومواكبة للأعمال الميدانية على المنشآت حول كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر، وللتأكد كذلك من جاهزية المواقع وتصحيح وإزالة أي مخالفات قد تنشأ فيها.

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