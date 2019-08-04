بلدية غرب الدمام تزيل تعديات بمساحة تزيد عن ٢٥٠٠م2 في ضاحية الملك فهد

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أزالت بلدية غرب الدمام، مؤخرا عدد من التعديات على أراض حكومية ومسطحات خضراء، وذلك في ضاحية الملك فهد بالدمام .

وذكر رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل القحطاني، أن البلدية قامت بإزالة تعديات في منطقة ضاحية الملك فهد على ٦ مواقع، مشيرا إلى أن التعديات تمثلت في إقامة مباني مخالفة على أراضي حكومية والتعدي على خطوط التنظيم والمسطحات الخضراء، من خلال إقامة أسوار خرسانية ومباني مجالس وغرف معيشه ودورات مياه.

ولفت إلى أن اجمالي مساحة المباني التي تم بناؤها بشكل مخالف على هذه الأراضي بلغ (2557)م2، مؤكدا على أنه تم إزالة جميع التعديات من قبل لجنة التعديات والمكونة من خمس أعضاء من مدراء إدارات مختلفة بالبلدية والتي اشرفت على الإزالة، لافتا إلى مشاركة ١٢ موظف من البلدية في أعمال الإزالة، إضافة إلى مشاركة فرقة فنية من شركة الكهرباء وموظف إداري لفصل التيار الكهربائي عن المباني.

وقال أن لجنة التعديات قامت بالاستعانة بالجهات الأمنية لحماية الموظفين والمعدات العاملة في الإزالة حيث استمرت أعمال الإزالة لمدة خمسة أيام .

وشدد على أن مراقبي البلدية نفذوا جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تم رصد التعديات بها، وجرى التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي، وعليه نفذت أعمال الإزالة فور التأكد من عدم ملكية المعتدين للأراضي، بمشاركة قوة أمنية في دعم أعمال لجان الإزالة.