احدث الأخبار

الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة تتلف 3000كيلوجرام من المواد الغذائية و1500وجبة جاهزة ومعدة للتوزيع
منطقة المدينة المنورة
 بلدية غرب الدمام تزيل تعديات بمساحة تزيد عن ٢٥٠٠م2 في ضاحية الملك فهد
المنطقة الشرقية
 “الأرصاد”: أجواء ساخنة تلامس الخمسين درجة مئوية خلال موسم حج هذا العام 1440هـ
أبرز المواد
 عروض في كل مكان وسط تفاعل كبير.. عكاظ كما لم تروها من قبل
منطقة مكة المكرمة
 الأمير سعود بن نايف يستقبل وزير الصحة
أبرز المواد
 المملكة ترحب بالاتفاق على الوثيقة الدستورية والتوقيع عليها بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان
أبرز المواد
 الجهات الأمنية في مركز ام الجماجم تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن
منطقة الرياض
 “هدف” يودع الدعم المالي لشهر يوليو للمنشآت المستفيدة من “برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات”
أبرز المواد
 مياه القصيم تنتهي من تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي بحي الضاحي ببريدة بتكلفة 136 مليون ريال
منطقة القصيم
 شرطة القصيم تضبط مقيماً متهماً بطعن آخر والتسبب بوفاته
أبرز المواد
 القبض على سيرلانكي طعن باكستانيا حتى الموت في عقلة الصقور
منطقة القصيم
 فرع وزارة الشؤون الاسلامية يقيم محاضرات توضح جهود المملكة في الحج
منطقة مكة المكرمة
الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة تتلف 3000كيلوجرام من المواد الغذائية و1500وجبة جاهزة ومعدة للتوزيع

الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة تتلف 3000كيلوجرام من المواد الغذائية و1500وجبة جاهزة ومعدة للتوزيع

منطقة المدينة المنورة
بلدية غرب الدمام تزيل تعديات بمساحة تزيد عن ٢٥٠٠م2 في ضاحية الملك فهد

بلدية غرب الدمام تزيل تعديات بمساحة تزيد عن ٢٥٠٠م2 في ضاحية الملك فهد

المنطقة الشرقية
“الأرصاد”: أجواء ساخنة تلامس الخمسين درجة مئوية خلال موسم حج هذا العام 1440هـ

“الأرصاد”: أجواء ساخنة تلامس الخمسين درجة مئوية خلال موسم حج هذا العام 1440هـ

أبرز المواد
عروض في كل مكان وسط تفاعل كبير.. عكاظ كما لم تروها من قبل

عروض في كل مكان وسط تفاعل كبير.. عكاظ كما لم تروها من قبل

منطقة مكة المكرمة

الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة تتلف 3000كيلوجرام من المواد الغذائية و1500وجبة جاهزة ومعدة للتوزيع

الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة تتلف 3000كيلوجرام من المواد الغذائية و1500وجبة جاهزة ومعدة للتوزيع
http://almnatiq.net/?p=758948
المناطق - المدينة المنورة

ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق و بلدية أحد ، وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة مساء أمس السبت مطعم مخالف بحي المصانع يقوم بتحضير و تجهيز ونقل وجبات الإعاشة في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية. يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لحماية سلامة الغذاء المقدم للحجاج و الزوار.

وذكر مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة المنطقة محمد بن حدأمين الشتاء أن الفرق الرقابية في أمانة المنطقة وبالتعاون مع الجهات الأمنية أحبطت توزيع 1500 وجبة إعاشة جاهزة ،و3000كيلوجرام من المواد الغذائية التي يظهر عليها علامات التلف والفساد. وجرى إتلاف جميع الوجبات والمواد الغذائية ،وتسليم 11 عامل للجهات الأمنية لاستكمال الاجراءات النظامية بحقهم.

ودعا الشتاء المواطنين والمقيمين بسرعة البلاغ عن حالات الاشتباه في مثل هذه المخالفات ، وتسجيل بلاغ لدى مركز طوارئ الأمانة على الرقم (940) أو عبر تطبيق (أمانتي 940) المتوفر على متاجر الأجهزة الذكية، أو عبر الواتساب رقم (0548990940) للتعامل معها وفق الأنظمة والشروط الصحية والبلدية.

 

روابط ذات صلة

د. الفهد: جهود الكشافة تتجسد في التفاني في خدمة ضيوف الرحمن

د. الفهد: جهود الكشافة تتجسد في التفاني في خدمة ضيوف الرحمن
جوازات مطار المدينة المنورة تواصل أعمالها لخدمة ضيوف الرحمن

جوازات مطار المدينة المنورة تواصل أعمالها لخدمة ضيوف الرحمن
وصول (1.516.101) حاج إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس

وصول (1.516.101) حاج إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*