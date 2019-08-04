الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة تتلف 3000كيلوجرام من المواد الغذائية و1500وجبة جاهزة ومعدة للتوزيع

المناطق - المدينة المنورة

ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق و بلدية أحد ، وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة مساء أمس السبت مطعم مخالف بحي المصانع يقوم بتحضير و تجهيز ونقل وجبات الإعاشة في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية. يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لحماية سلامة الغذاء المقدم للحجاج و الزوار.

وذكر مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة المنطقة محمد بن حدأمين الشتاء أن الفرق الرقابية في أمانة المنطقة وبالتعاون مع الجهات الأمنية أحبطت توزيع 1500 وجبة إعاشة جاهزة ،و3000كيلوجرام من المواد الغذائية التي يظهر عليها علامات التلف والفساد. وجرى إتلاف جميع الوجبات والمواد الغذائية ،وتسليم 11 عامل للجهات الأمنية لاستكمال الاجراءات النظامية بحقهم.

ودعا الشتاء المواطنين والمقيمين بسرعة البلاغ عن حالات الاشتباه في مثل هذه المخالفات ، وتسجيل بلاغ لدى مركز طوارئ الأمانة على الرقم (940) أو عبر تطبيق (أمانتي 940) المتوفر على متاجر الأجهزة الذكية، أو عبر الواتساب رقم (0548990940) للتعامل معها وفق الأنظمة والشروط الصحية والبلدية.