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أمير نجران يستقبل قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي بالحرس الوطني

أمير نجران يستقبل قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي بالحرس الوطني
http://almnatiq.net/?p=758974
المناطق - نجران

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أن جميع الجهات العسكرية والأمنية، على الحدود وفي الداخل، ينالون شرف المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، كونها تخلص لأهداف عدة، يأتي في طليعتها حماية الحرمين الشريفين والمقدسات.
جاء ذلك أثناء استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي بالحرس الوطني، العميد ركن صالح بن صبر المطيري، بمناسبة تكليفه بمنصبه الجديد، معربًا سموه عن صادق دعائه له ولجميع رجال القوات العسكرية بالتوفيق والعون والنصر المبين، وللشهداء بالرحمة والمغفرة، وللمصابين بالشفاء العاجل.
وبيّن سموه اعتزاز وفخر جميع المسلمين الصادقين ببطولات ومواقف هؤلاء الرجال، الذين يرابطون في سبيل نصرة الإسلام، وأمن بلاد الحرمين الشريفين، وراحة الحاج والمعتمر وزائر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.
من جهته، عبر العميد المطيري عن عظيم فخره وجميع زملائه في المشاركة في ميدان العز والكرامة والشرف، خدمة للدين ثم الملك والوطن.

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