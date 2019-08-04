490 كادرا من صحة القصيم يباشرون مهاهم لخدمة الحجاج

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دعمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم المنشآت الصحية بمكة المكرمة والمدينة المنورة بـ 490 كادراً طبياً وفنياً ، وذلك إنطلاقاً من جهود وزارة الصحة لتوفير القوى العاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام .

وأكدت صحة القصيم ، بأن هذا الدعم يأتي حرصاً على تناغم وتكامل الجهود المتمثلة في الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة لحجاج بيت الله الحرام ، وأشارت الشؤون الصحية بأن ادارة الموارد البشرية بالمديرية استكملت جميع اجراءات القوى العاملة و باشرت مهامها بالمنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة ، لتأدية الأدوار المناطة بها .

وأضافت الشؤون الصحية بالمنطقة ، بأن تخصصات الكوادر البشرية اشتملت على عدد من التخصصات في الجوانب الطبية والفنية والإدارية بحسب الٌإحتياجات المطلوبة .