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بلدية محافظة الدلم تنهي استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

بلدية محافظة الدلم تنهي استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=758983
الدلم - أشرف العصيمي
أكملت بلدية محافظة الدلم استعداداتها لاستقبال عيد الاضحى المبارك , من خلال تهيئة وتجهيز مصليات الأعياد والحدائق والمسطحات الخضراء وأعمال التنظيف والإنارة و تكثيف الرقابة على المسلخ و الأسواق و المحطات ومتابعة المخالفات .
وأوضح رئيس بلدية محافظة الدلم المهندس سليمان بن عبدالله العايد أن البلدية ستواصل عملها خلال إجازة عيد الاضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٠هـ وذلك حرصاً على ظهور محافظة الدلم بأجمل حلّة وبما يعكس حرصها على توفير بيئة نظيفة تكون موضع رضا وراحة لجميع سكان الدلم وزوارها .
وأشار المهندس العايد أن البلدية ممثلة بإدارة صحة البيئة وضعت خطة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتي اشتملت على مهام الإدارة الصحية داخل المسلخ النموذجي والذي يقع شمال محافظة الدلم ، اضافة إلى أعمال النظافة ومكافحة الحشرات، مشيرا إلى أن الهدف من وضع تلك الخطة متابعة كافة الأعمال المرتبطة بالصحة العامة بكافة اعمالها اليومية .
وأكد العايد حرص البلدية على تكثيف الرقابة على المسلخ والمطابخ المرخصة للذبح والتي تشهد زحاماً خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، لافتاً إلى أنه تم تخصيص اطباء بيطريين و مراقبين صحيين لمتابعة ومنع الذبح العشوائي في الأحواض والشوارع .
ودعت بلدية محافظة الدلم المواطنين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات من خلال الأتصال على طوارئ البلدية 940 على مدار الساعة .

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