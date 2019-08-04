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الأمن العام للحج يضبط عددًا من المخالفات ويعيد 9915 شخصًا لايحملون تصاريح الحج

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الأمن العام للحج يضبط عددًا من المخالفات ويعيد 9915 شخصًا لايحملون تصاريح الحج

الأمن العام للحج يضبط عددًا من المخالفات ويعيد 9915 شخصًا لايحملون تصاريح الحج
http://almnatiq.net/?p=758986
المناطق - واس

أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام بالحج بأنه وفي إطار مهام الأمن العام في تنفيذ أنظمة وتعليمات الحج التي تهدف إلى تنظيم حجاج الداخل بما ينسجم والطاقات الاستيعابية للإقامة وأداء النسك والشعائر وضبط حملات الحج غير النظامية التي تستغل رغبة المواطنين والمقيمين لأداء فريضة الحج بالاحتيال عليهم وجمع الأموال منهم بطريقة غير مشروعة , فقد تم بتوفيق الله :-
1.ضبط (181) مائة وواحد وثمانين مكتباً غير مرخصا بخدمة حجاج الداخل ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالمسؤولية عنها
2.إعادة (9915 ) تسعة آلاف وتسعمائة وخمسة عشر شخصاً من حيث أتوا لعدم حصولهم على تصاريح بالحج
3.إعادة ( 389359) ثلاثمائة وتسعة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وتسعة وخمسين مقيماً لعدم حصولهم على تصاريح بالعمل بالعاصمة المقدسة
4.ضبط (277) مائتين وسبعة وسبعين مقيماً مخالفاً لأنظمة الحج داخل حدود المشاعر المقدسة وتوثيق هوياتهم تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم .
5.منع دخول ( 173223) مائة وثلاثة وسبعين ألفاً ومائتين وثلاثة وعشرين مركبة إلى العاصمة المقدسة ، وإعادتها من حيث أتت لمخالفتها تعليمات دخول المركبات لمكة المكرمة خلال موسم الحج .
6.ضبط (15) خمسة عشر ناقلاً مخالفاً لتعليمات نقل الحجاج واتخاذ الاجراءات النظامية لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم .
وأكد المتحدث الرسمي للأمن العام بالحج أن رجال الأمن يؤدون مهامهم في كافة مناطق المملكة ، وفي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وكافة الطرق والمنافذ المؤدية إليها بحزم وعزيمة عالية بما يحقق أهداف خطط أمن الحج للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء نسكهم.

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