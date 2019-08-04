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وزارة النقل تنهي صيانة 1205 كيلومترًا على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة

وزارة النقل تنهي صيانة 1205 كيلومترًا على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة

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وزارة النقل تنهي صيانة 1205 كيلومترًا على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة

وزارة النقل تنهي صيانة 1205 كيلومترًا على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=758989
المناطق - مكة

أنهت وزارة النقل متمثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، من صيانة 1205 كيلومترًا من الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة استعداداً لموسم الحج لهذا العام 1440هـ؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين وتطوير خدمات نقل الحجاج إلى العاصمة المقدسة، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-، وبدعم وإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وبمتابعة ودعم من معالي وزير النقل د. نبيل بن محمد العامودي، وانطلاقًا من رسالة المملكة في خدمة زوار بيت الله الحرام .
 ووقعت أعمال الصيانة الدورية والوقائية على: طريق مكة – الطائف (الهدا)، مكة – المدينة السريع، جدة – المدينة السريع، جدة – جازان، جدة – ينبع، جدة – مكة القديم، الطائف – مكة (السيل الكبير)، الطائف – الرياض، مكة – جدة السريع.
 وشملت أعمال الصيانة تنفيذ عددًا من وسائل السلامة على الطريق مثل اللوحات الارشادية وإشارات الطرق والدهانات على الطرق (خطوط مرورية عاكسة بلاستيكية) والمطبات وعيون القطط وعلامات التحكم بالمرور العاكسة في مواقع الدوران، بالإضافة إلى تنفيذ منشآت تصريف مياه الأمطار في عدد من المواقع على الطريق وأعمال كشط وإعادة سفلتة.
 وشهدت بعض الطرق تركيب حواجز معدنية واقية وسياج حاجز وخطوط مرورية ولوحات إشارات وعواكس للحواجز والجدران، وتركيب أعمدة مرنة لفرز المركبات داخل المركز وتنفيذ عددًا من البوابات الأمنية، وتنفيذ سياجات أمنية، إضافة إلى تعديل حدة مسار الشاحنات وإنشاء طريقًا لإعادة الشاحنات، وتنفيذ اعمال الحمايات الخرسانية والبردورة المنزلقة.
 كما نفذت وزارة النقل بنجاح مشروع إنشاء ورصف الطرق الثانوية بمنطقة مكة المكرمة وتوسعة عدد من الطرق والجسور، إذ تم إنجاز أكثر من 260 كم طولي ضمن نطاق منطقة مكة المكرمة لرفع مستوى السلامة على الطرق.
 إضافة إلى تنفيذ عددًا من مشاريع الأعمال الكهربائية التي تخدم قاصدي الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة خلال موسم الحج، وذلك من خلال استكمال أعمال إنارة الطرق المؤدية إلى ميقات الجحفة، إضافة إلى إنارة منطقة مركز تفويج الحجاج بالجموم طريق مكة / المدينة طريق الهجرة بإضاءة من نوع LED وبتكلفة إجمالية بلغت حوالي 46 مليون ريال.
 ويستقبل فريق مركز الاتصال الموحد (٩٣٨) حالات الطوارئ وأي بلاغات أو استفسارات تخص المرافق التابعة للوزارة على مدار الساعة، مثل الطرق والأنفاق ومواقف السيارات في العاصمة المقدسة والطرق المؤدية لها، لتمريرها للمسئولين المختصين في الوزارة وهيئة النقل العام لاتخاذ ما يلزم .

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