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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8557.09 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8557.09 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8557.09 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8557.09 نقطة
http://almnatiq.net/?p=759002
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 109.30 نقطة ليقفل عند مستوى 8557.09 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 95 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 53 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات ساسكو, والأبحاث والتسويق, لازوردي, والدريس، والمواساة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مبكو, وأميانتيت, أسواق عبدالله العثيم، والسعودي الفرنسي, وسامبا فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.93% و 6.95%.
فيما كانت أسهم الإنماء, وأميانتيت، والراجحي، وسابك، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، والراجحي, والإنماء، والجزيرة، والدريس هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 8.90 نقطة ليقفل عند مستوى 3766.82 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 30 ألف سهم تقاسمتها 115 صفقة.

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