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جامعة الملك خالد تبرم 6 مذكرات تفاهم دولية خلال العام الحالي

جامعة الملك خالد تبرم 6 مذكرات تفاهم دولية خلال العام الحالي
http://almnatiq.net/?p=759030
المناطق - أبها

أبرمت جامعة الملك خالد من خلال إدارة التعاون الدولي خلال العام الجامعي 1439-1440هـ، 6 مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الخارجية، والتي ترغب بالتعاون مع الجامعة وهي: الملحقية الثقافية السعودية بالمملكة المتحدة، وجامعة سوانزي بالمملكة المتحدة، وجامعة ولاية نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة جواهرلال نهرو بالهند، والجامعة الملية الإسلامية بالهند، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بالمملكة المغربية.

كما نفذت الإدارة خلال العام الجامعي الماضي عددًا من المشاركات في الفعاليات والاجتماعات والتنسيق لزيارة جهات دولية للجامعة، كان من أبرزها مشاركة إدارة التعاون الدولي في أعمال النسخة الرابعة للمؤتمر العالمي للابتعاث والمنح الدراسية والشراكات الأكاديمية الذي استضافته إمارة أبوظبي، والمشاركة في المؤتمر الرابع للاتفاقيات الدولية الذي عقدته جامعة الملك عبدالعزيز بعنوان “دور مبادرات الوزارات والشركات الحكومية في دعم الاتفاقيات الدولية بالجامعات في ضوء رؤية المملكة 2030″، كما شاركت الإدارة في تنسيق عدد من الزيارات للجامعة وذلك من أجل مد جسور التعاون بين الجامعة والجامعات العالمية، وعملت على التواصل مع أكثر من مؤسسة أكاديمية خارجية والتفاهم معها لتزويد الجامعة بالبرامج الطبية والصحية التي تشتمل على جانب تعليمي وجانب تدريبي.

وأكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور سعد العمري أن وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة تسعى إلى الارتقاء بمعايير الجامعة وتصنيفها وفق المعايير الدولية، ومن أهم إجراءات تصنيف الجامعة عالميًّا والارتقاء بها إلى درجة التنافسية إبرام اتفاقيات وشراكات بين وحدات ومراكز وكليات الجامعة وجامعات ومراكز عالمية رائدة؛ للاستفادة من خبراتها في مجال تعزيز الممارسات الجيدة في مسارات البرامج الأكاديمية والبحثية في جانب تنمية الشراكات والتعاون وتبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة من تجارب الآخرين ولاسيما مع جهات الاختصاص المماثل في مختلف المؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي العربية والعالمية؛ وقد كان هناك خطوات ملموسة اتخذتها إدارة التعاون الدولي في هذا الصدد وذلك عبر التواصل مع عدد من الجامعات الخارجية والمتميزة في بعض فروع العلم والمعرفة والبحث والتطوير، وقد نتج عن ذلك زيارات لبعض الجامعات الخارجية للجامعة، للاطلاع على الإنجازات المختلفة لجامعة الملك خالد وخاصة في برامج الدراسات العليا والبحث العلمي، ولبحث آفاق التعاون بينها وبين جامعتنا، ومن ثمار ذلك قامت إدارة التعاون الدولي برفع 6 مذكرات تفاهم تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الجامعة ووافقت وزارة التعليم على ذلك.

 

من جهته أوضح المشرف على إدارة التعاون الدولي الدكتور محمد الشغيبي أن التعاون الدولي وبناء شراكات إقليمية وعالمية فاعلة يُعدُّ خيارًا استراتيجيًّا من أجل تعزيز وتسريع سعي الجامعة الحثيث للارتقاء والنهوض بكافة قطاعاتها وخدماتها لمستويات تنافسية عالمية.

وأشار إلى أن الإدارة تضطلع بدور مهم في بناء جسور للتعاون بين جامعة الملك خالد والجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية بما يسهم في استحداث آليات للتعاون العلمي والأكاديمي والتدريبي مع الجامعات المتميزة بهدف التطوير والتحديث المستمر لبرامج الجامعة ومناهجها، والعمل على تعزيز فرص الاستفادة من الاتفاقيات الدولية في شتى المجالات العلمية والتعليمية ومجالات التنمية الشاملة والموارد البشرية.

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