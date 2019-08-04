جامعة الملك خالد تستحدث عددًا من الدبلومات التطبيقية في كليات المحافظات

المناطق - أبها

استحدثت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالتنسيق مع الكليات عددًا من الدبلومات التطبيقية (برسوم) في عدد من كليات الجامعة في ظهران الجنوب ورجال ألمع ومحايل عسير والمجاردة.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الأستاذ الدكتور عمر علوان عقيل أن جميع الدبلومات المتاحة في الفروع معتمدة من الجامعة ومصنفة من وزارة الخدمة المدنية، وتسعى العمادة من خلالها إلى الإسهام في تنمية قدرات أبناء وبنات المجتمع وتأهيلهم لسوق العمل، لافتًا إلى أن عمادة القبول والتسجيل تتيح التسجيل في هذه الدبلومات الآن من خلال النظام الإلكتروني.

وتشمل الدبلومات في كليات المحافظات دبلوم البرمجة التطبيقية، ودبلوم الإدارة المكتبية، ودبلوم إدارة الموارد البشرية، ودبلوم التسويق الإلكتروني، ودبلوم المحاسبة.