بعد تحريرها من قيود “الولاية”.. ماذا تبقي للمرأة السعودية من الحقوق؟

المناطق - إسلام داوود

انتصار جديد حققته المرأة السعودية في مضمار نيل كامل حقوقها، بعد إقرار الجهات المعنية على نظام وثائق السفر عدد من القرارات الجديدة، ومنها حذف سلطة الولاية على المرأة في السفر، ومنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية السعودية.

وجاءت المكاسب الجديدة تتويجا لعدد من القرارات السابقة التي حصلت النساء من خلالها على حقوقهم في الآونة الأخيرة، ولا سيما بعد منحهن الحق في قيادة السيارات.

وشملت التعديلات الجديدة إتاحة الحق للمرأة لاستخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها وفق ما كان معمولًا به في السابق، وكذلك منح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى فيما يتعلق بحرية السفر حال تجاوز العمر 21 عامًا، على أن يكون تصريح السفر للحضانة والقصر والمتوفي وليهم فقط.

كما شملت التعديلات إلغاء المادة الثالثة، والتي كانت تنص على “يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات. وأبناءه القصر وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية”.

أما فيما يتعلق بتعديلات نظام الأحوال المدنية، ألغت التعديلات الجديدة نص “محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما» من المادة الـ30 لتكون على النحو التالي «محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه”.

وجاءت أبرز التعديلات الجديدة فيما يلي:

– يحق للأنثى استخراج جواز سفر مباشرة دون موافقة ولي أمرها

– تصريح السفر يكون فقط للحضانة والقصّر والمتوفى وليهم

– للذكر والأنثى نفس الحقوق في تصريح السفر دون سن 21 سنة

– للمرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة من “الأحوال”

– التبليغ عن حالات الولادة والوفاة تشمل الرجل والمرأة

مطالب أخرى:

لكن على الرغم من الحقوق الواسعة التي حصلت عليهن النساء، إلا أن كثيرا من حقوقهن مازالت معلقة، وبحاجة إلى قرارات جريئة أخرى من أجل تتويج مسار الحقوق والانفتاح الذي تشهده المملكة على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وفي ما يلي عدة جوانب رئيسية للرجل سلطة أعلى فيها على المرأة بالمملكة، قد تستغل كوسائل لإجبار النساء على القبول بأمور لا يريدونها، أو للسيطرة عليهن.

– التعليم:

ويظل حق المرأة في تلقي العلم، في أيدي الذكور، الأب أو الأخ أو الزوج وحتى الأبناء، وتحتاج النساء إلى موافقة أحد الأقرباء الذكور للانخراط في دروس منزلية.

لكن في يوليو 2017، أعلنت وزارة التعليم بدء منح موافقة للطالبات للانخراط في حصص التربية البدنية، للمرة الاولى، شرط أن يتلاءم ذلك مع الشريعة.

التوظيف:

وخفّفت المملكة العربية السعودية بعض أوجه نظام “الولاية” في قطاع التوظيف، بما يتوافق مع “رؤية 2030″، التي تتضمّن تعزيز حضور النساء في سوق العمل ورفع نسبته من 22 إلى 30 بالمئة في 2030

الأحوال الشخصية:

بحسب نظام “ولاية الرجل”، تحتاج النساء من كل الأعمار لموافقة أقاربهن من الذكور للزواج، ويحق للرجل التقدم بطلب طلاق من دون الحاجة لإبلاغ زوجته.

وفي يناير الماضي، أكدت وزارة العدل أنّه يتوجّب على المحاكم إبلاغ النساء عبر رسائل نصيّة بأن زواجهن انتهى، في خطوة تهدف لوقف محاولة الرجال الحصول على طلاق من دون إبلاغ زوجاتهم.

الأماكن العامة:

ويجدر بالذكر في هذا الشأن أن النساء حصلن قبل عدة أشهر على الحق بدخول الملاعب الرياضية والجلوس في أماكن مخصّصة لهن وللعائلات للمرة الأولى، لكن بعض الأماكن العامة يحظر فيها على دخول النساء، فيما تتزايد الدعوات بالسماح لهن بممارسة كافة حقوقهن بكل أريحية.

آراء:

بدورها، قالت الكاتبة الدكتورة هتون الفاسي، إن المملكة تعمل وفقا لرؤية جديدة تعمل على تعديل الكثير من المواضيع المتعلقة بالمرأة، موضحة أن هناك انظمة متعلقة بالولاية ليس لها علاقة بالشرع والدين، لذا تحتاج إلى معالجة هادئة حيث تعد من المواضيع التي تثير حفيظة الكثير من العائلات المحافظة، وتحتاج إلى تمهل وتدرج حتى تنضبط

وأضافت الفاسي، في تصريحات صحفية سابقة أن المملكة تسير في طريق انتقالي كبير، يحتاج إلى ترسيخ مؤسسي ومتابعة مستمرة حتى تصبح حقوقاً مكتسبة، متوقعة أن تتم دراسة مستفيضة لموضوع الولاية في القريب، ووصفت الفترة التي تعيشها المرأة السعودية بالمزدهرة

بدوره قال الباحث عبد الله الشريف، إنه لا يوجد ما يسمّى “ولاية مطلقة” للرجل على المرأة في الإسلام، مشيرا إلى عدم وجود نص شرعي واضح بهذا الخصوص.

وأضاف في تصريحات ذكرتها “سبق”، “اقتصرت ولاية الأب في الشرع على ابنته القاصرة في موضعين: تربيتها في بيت الأسرة، وعند اختيار العريس الكفء لها”، مشددا على عدم وجود نص شرعي يفرض ولاية الزوج على زوجته في الجوانب الاقتصادية والمالية.