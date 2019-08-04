وزارة الدفاع تسخّر جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج

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أنهت وزارة الدفاع جميع الاستعدادات اللازمة لمشاركتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1440هـ، ضمن الجهود المبذولة من الجهات الحكومية الأخرى لتسهيل وتامين راحة ضيوف الرحمن في منطقة الحرم المكي والمشاعر المقدسة ، وذلك انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – , بتذليل جميع العقبات وتسخير كافة الإمكانات التي تسهم في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وقامت قيادة منطقة الطائف بالأشراف المباشر على تأمين كافة المتطلبات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج وزارة الدفاع طيلة فترة الحج ، كما تشرف على قيادة وحدات القوات المسلحة المشاركة من وزارة الدفاع في مهمة الحج.

كما قامت القوات البرية بتأمين وتجهيز قوة واجب من الشرطة العسكرية للمساندة في عملية حفظ النظام وإدارة وتنظيم حركة المشاة وتجمعات الحشود بالإضافة إلى قوة تدخل سريع ، وقوة تساند في عمليات التطهير الميداني وعمليات الكشف وإزالة المواد الخطرة.

وتساند القوات الجوية بسرايا الأمن والحماية في المطارات وتغطية المنافذ الجوية بفنيين للكشف عن المواد الخطرة ، وتوفير الطائرات اللازمة في مفرزة القوات الجوية في المشاعر المقدسة لتنفيذ الخطة الأمنية تحسباً لأي طارئ وتوفير الطائرات العامودية للتغطيات الإعلامية والتصوير الجوي.

من جانبها وفرت القوات البحرية مجموعة من الغواصين بكامل تجهيزاتهم مزودين بقوارب مطاطية للإسهام في عمليات البحث والإنقاذ تحسباً لهطول الأمطار ووصول السيول إلى المشاعر المقدسة لدعم قوات الدفاع المدني، بالإضافة إلى المساندة في المنافذ البحرية . فيما أكملت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة كامل استعداداتها الصحية بطاقة استيعابية تجاوزت ( 700 ) سرير وتوفير كل إمكاناتها الصحية والوقائية وطاقتها البشرية والفنية والتقنية لحجاج بيت الله الحرام من خلال خدمات صحية متكاملة بمستشفى القوات المسلحة والمستشفيات الميدانية المتنقلة ومراكز إسعافية ثابتة ومتحركة في المشاعر المقدسة والعديد من المستوصفات ومراكز اسعاف ضربات الشمس والإجهاد الحراري وعدد (10 ) فرق راجلة في كل من ( منى وعرفات ومزدلفة ) بالإضافة لتواجد طائرات الإخلاء الطبي الجوي العامودي والنفاث على مدار الساعة لنقل الحالات الطارئة لمستشفيات القوات المسلحة في جميع المناطق.

فيما تستضيف الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة الحجاج من منسوبي وزارة الدفاع وحجاج من المشاركين في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل وتقدم الارشاد الشرعي من خلال استضافه كبار العلماء والدعاة وتقديم وتوزيع الرسائل والمطبوعات والمطويات التي تحتوي على توضيح مسائل وأعمال النسك إضافة إلى بث رسائل توعوية لضيوف الرحمن ، بينما تقوم الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين بتنفيذ الترتيبات اللازمة لاستضافة اكثر من 700 حاج من أسر الشهداء والمصابين وتسخير جميع الإمكانيات من أجل راحتهم لأداء مناسكهم. كما تقوم إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة بإنهاء كافة الإجراءات التنسيقية لضيوف الوزارة مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد التغطيات الإعلامية بشكل يومي خلال موسم الحج لإبراز مهام وجهود القوات المسلحة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال التواصل مع كافة وسائل الإعلام المتاحة.

