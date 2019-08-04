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مدير إدارة المتابعة بالهلال الأحمر السعودي يتفقد سير عمل لجان الحج

مدير إدارة المتابعة بالهلال الأحمر السعودي يتفقد سير عمل لجان الحج

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مدير إدارة المتابعة بالهلال الأحمر السعودي يتفقد سير عمل لجان الحج

مدير إدارة المتابعة بالهلال الأحمر السعودي يتفقد سير عمل لجان الحج
http://almnatiq.net/?p=759063
المناطق - مكة المكرمة

أجرى سعادة مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بهيئة الهلال الأحمر السعودي الأستاذ وليد الشربيني، جولة تفقدية أمس السبت، لعدد من المواقع والإدارات والفرق المعنية بالعمليات الإسعافية في العاصمة المقدسة مكة المكرمة ومنطقة المشاعر ، وذلك للاطلاع والوقوف على آليات سير العمل الإسعافي ومدى جاهزية الفرق خلال موسم الحج لعام ١٤٤٠هـ.
والتقى سعادته بمسؤول التراخيص بالإدارة العامة للحج والعمرة وفريق الشؤون الإسعافية وفريق نطاق العاصمة المقدسة وفريق الصيانة وفريق التموين الطبي في مزدلفة، حيث اطلع سعادته على مجريات الأمور وآليات سير العمل والإشكاليات التي تواجههم، وتواصل سعادته مع اللجان المعنية لحل هذه المشكلات.
وأكد سعادة مدير عام الإدارة العامة للمتابعة خلال جولته التفقدية على أهمية تكامل الجهود بين الإدارات واللجان المختلفة للحج لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية والطبية لحجاج بيت الله الحرام.
وتوفر هيئة الهلال الأحمر السعودي كافة إشكال الدعم لمنسوبيها لتقديم أرقى الخدمات الإسعافية لزوار بيت الله الحرام للمساهمة في الخروج بموسم حج استثنائي يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة، من خلال أكثر من ١٢٥مركزا إسعافيا دائما ومؤقتًا وقوى بشرية عاملة بلغت أكثر من ٢٧٠٠ موظفا في كافة التخصصات الطبية والإسعافية والإدارية والفنية ومدعومة بـقرابة ٣٧٠ سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.

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