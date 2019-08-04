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وزارة الحج والعمرة: مركز خدمات المستفيدين يستقبل أكثر من 34 ألف مكالمة خلال شهر ذي القعدة

وزارة الحج والعمرة: مركز خدمات المستفيدين يستقبل أكثر من 34 ألف مكالمة خلال شهر ذي القعدة

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وزارة الحج والعمرة: مركز خدمات المستفيدين يستقبل أكثر من 34 ألف مكالمة خلال شهر ذي القعدة

وزارة الحج والعمرة: مركز خدمات المستفيدين يستقبل أكثر من 34 ألف مكالمة خلال شهر ذي القعدة
http://almnatiq.net/?p=759066
المناطق - واس

استقبل مركز خدمات المستفيدين بوزارة الحج والعمرة خلال شهر ذي القعدة 34,397 مكالمة على الرقم الموحد، بمجموع: 390 بلاغًا، و24,118استفسارًا، بينما وصل إلى المركز: 5,179 بريدًا إلكترونيًا.
كما تفاعل مقدمو الخدمة من خلال منصة خدمات المستفيدين على تويتر مع: 2,538 تغريدة، ويعمل مركز خدمات المستفيدين على مدار 24 ساعة حرصا على الإجابة على الاستفسارات الواردة وخدمة الحجاج على أكمل وجه.
وقال مدير مركز خدمات المستفيدين في وزارة الحج والعمرة عاصم عبد الرحمن قطب إن تخصيص الرقم الموحد لاستقبال الاتصالات من حجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة وخارجها، ولتلقي استفساراتهم وملاحظاتهم كخطوة تطويرية تسعى من خلالها الوزارة إلى تحقيق وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة من الأجهزة والقطاعات التي تشرف عليها، ويسهم كذلك في مساعدة الحجاج وتوعيتهم بالأنظمة والإجراءات الواجب اتباعها، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى والمقترحات.
وأضاف أن المركز يعمل على ربط خدمات المركز بالتطبيقات الذكية، ومنصات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية، إضافة إلى تطوير مهارات العاملين في المركز من خلال الدورات التدريبية، مع زيادة أعداد العاملين في المركز خلال فترات الذروة المتمثلة في شهر رمضان وفترة الحج من بداية ذي القعدة وحتى نهاية ذي الحجة، كل ذلك ليتمكن المستفيدون حول العالم من التواصل مع وزارة الحج والعمرة هاتفيا أو عبر حساب تويتر الذي يمنح الفرصة للرد السريع والمباشر والميسر، إضافة إلى مساعدة المستفيدين لإنجاز تعاملاتهم الخاصة بالحج والعمرة والزيارة، وتسجيل البلاغات وتوجيهها للجهات المعنية وذات الاختصاص.
يذكر أن مركز خدمات المستفيدين يتلقى البلاغات والاستفسارات عبر القنوات التالية: الرقم الموحد من داخل المملكة: 8004304444 ، والرقم الموحد من داخل وخارج المملكة: 920002814، وتويتر: @MOHU_CSC ، والبريد الإلكتروني: [email protected]

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