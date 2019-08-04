ثورة في قطر على تنظيم الحمدين “فيديو”

المناطق.. إسلام داوود

مما لا شك فيه أن النظام القطري يعاني من وضع سياسي هش وأمني مرتبك في ظل العزلة العربية المفروضة على الدوحة بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب والتطرف، وأوضاعها الداخلية المتأزمة سواء جراء تذمر المواطنين أو تمرد المقيميين.

وأعلنت الدول العربية الراعية لمكافحة الإرهاب السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في يونيو 2017 قطع كافة العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع الدوحة بسبب سياساتها الراعية للإرهاب والداعمة لإيران.

وفي الوقت ذاته تعالت أصوات القطريين الرافضين لاقتطاع بلدهم من محيطها العربي والخليجي، والزج بها في آتون نزاعات سياسية وإقليمية كبرى، لا ناقة لهم فيها ولا جمل، هذا إلى جانب معاداة أشقائهم الخليجيين والارتماء في أحضان إيران وتركيا.

فيما يندد المقيمون والوافدون في قطر بسياسات تنظيم الحمدين المجحفة بحقهم والتي تحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية وتجبرهم على العمل في ظل ظروف قاسية ودرجات حرارة مرتفعة وبأجور منخفضة لا يتحصلون عليها بصورة منتظمة.

ثورة الشعب والعائلة:

وفي تقرير مطول لها تحدثت قناة “مباشر قطر” المعارضة لتنظيم الحمدين عن وجود حالة من التذمر بين القطريين وغليان داخل الأسرة الحاكمة بسبب سياسات تنظيم الحمدين التي تنكل بهم.

وأشار التقرير إلى أن أمير قطر تميم بن حمد زج بالعشرات من أفراد عائلته في السجون والمعتقلات تفادياً لأي تحرك شعبي، منوها إلى أن النظام القطري يعيش في حالة من التوتر والقلق على خلفية تقارير تفيد أن أكثر من 80% من الأسرة الحاكمة بقطر ترفض سياسات تنظيم الحمدين لكن كثيرين ممن يعارضون يخشون رفع اصواتهم حتى لا يتعرضوا إلى التنكيل.

وأضاف التقرير أن 80% من الأسرة الحاكمة ومعهم الشعب القطري المغلوب على أمره يرفضون سياسة تميم الداعمة للإرهاب والتي تفتح أبواب الدوحة أمام المجنسين من الفرس والاتراك، خاصة وأن القطريين باتوا يشعرون أنهم غرباء في وطنهم.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن حالة الغليان داخل قطر قد زادت وتيرتها خلال الأيام الماضية مع حلول موسم الحج بسبب تعنت الدوحة في السماح لمواطنيها بأداء مناسك الحج.

وأقدمت سلطات الدوحة على حجب الموقع الإلكتروني الذي وفرته المملكة العربية السعودية للمواطنين القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام، ما دفع المملكة لإنشاء موقع آخر لكن بدون استجابة رسمية من حكومة قطر التي واصلت تعنتها وحرمان مواطنيها من أداء المناسك.

ونشر الشيخ فهد بن عبد الله آل ثاني، ابن عم أمير قطر تميم بن حمد، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، تغريدة في وقت سابق على حسابه الرسمي على تويتر، اتهم فيها النظام القطري بتشويه اسم قطر وجعلها منبوذة بين جيرانها العرب.

وقال الشيخ فهد في تغريدته، إن تشبيه تنظيم الحمدين الإرهابي بحكومة ألمانيا النازية تشبيه موفق وصحيح لأنهم يمارسون نفس أفعالهم.

وأضاف أن تنظيم الحمدين شوّه اسم قطر وجعلها منبوذة بسبب انزعاج الدول القريبة والبعيدة من تصرفات عصابة الدوحة.

تمرد المقيميين:

ولم يقتصر التذمر في قطر على المواطنين والأسرة الحاكمة فقط بل طال أيضا المقيمين والوافدين بالبلاد، الذين يواجهون ظروف عمل غاية الصعوبة، وخصوصا أولئك الذين يعملون في إنشاءات كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر.

وسجلت منظمات حقوقية دولية وعربية تعرض عشرات العاملين باستادات كأس العالم لحالات إغماءات متكررة نتيجة العمل المضن في درجات حرارة مرتفعة والتي تسببت في بعض الأحيان بوفاة العديد منهم.

وكذا يواجه العاملون ظروف معيشة صعبة حيث تمنحهم الدوحة مساكن جماعية سيئة التجهيز والتهوية ولا تتوفر بها أقل مقومات الحياة الإنسانية إلى فيما رصد حقوقيون قيام السلطات القطرية بسحب جوازات سفر العاملين لمنعهم من الهروب خارج البلاد، ولإجبارهم على العمل وفق الظروف القاسية وبرواتب متدنية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات مقاطع فيديو، تظهر تنفيذ عدد كبير من العاملين باستادات كأس العالم في قطر، إضرابا واسعا وسط تظاهرات كبيرة.

ووفقا لمصادر مطلعة فإن عمال كأس العالم بقطر أضربوا عن العمل بسبب تأخر الحكومة عن دفع رواتبهم المتأخرة لهم منذ عدة أشهر، وهدد العمال بعدم استكمال الإنشاءات في حال عدم حصولهم على مستحقاتهم.

وفي السياق ذاته ذكر موقع “قطريليكس”، التابع للمعارضة القطرية، أن عدد من المعلمين وأولياء الأمور في قطر، اشتكوا بسبب سياسات وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية المتخبطة، خصوصا بعد تقليص فترة الإجازة الصيفية، وهو ما يؤثر سلبا على مخرجات العملية التعليمية، وفقا للمتضررين.

وأوضح الموقع، أن أولياء الأمور والمدرسين دشنوا هاشتاق “ارحموا موظفين المدارس في قطر” عبر موقع تويتر، للتنديد بسياسات الوزارة الفاشلة التي تتعامل بها مع المعلمين، بعد تقليص فترة الراحة السنوية الخاصة بهم لـ40 يوما فقط، والتي تبدأ من 7 يوليو المقبل، حتى 19 أغسطس 2019، ليعودوا مرة أخرى لاستكمال اختبارات الدور الثاني لجميع الصفوف من 1 وحتى 12، ومن المفترض أن يبدأ دوام الموظفين في المدارس للعام الأكاديمي 2019 /2020 في 20 أغسطس 2019، كما يبدأ الدوام للطلبة بالمدارس للعام الأكاديمي 2019 /2020 في الـ25 من أغسطس 2019، وفقا لبيان وزارة التعليم.

وأشار الموقع إلى أن مئات من القطريين شاركوا بالهشتاق المندد بسياسات حكومة تميم الفاشلة، وقالت حساب حصة القطرية: أكثر وظيفة حبيتها كنت أحس إني مؤتمنة على بنات قطر في كل حصة أدخلها ولكن طفشتونا منها يتعسفكم.. تركت التعليم وتوجهت للعمل الإداري خارج نطاق التعليم بسببكم، أتمنى تفكرون بعقلانية وما تكون قراراتكم ارتجالية لحظية نابعة من شخص له نظرة محدودة، مضيفة أسباب عزوفنا كقطريات عن مجال التعليم وانا من خريجي كلية التربية هو استنزاف طاقة المعلم مع أنه هو أكثر موظف يحتاج تكون عنده طاقة عالية وتركيز.

اضراب عمال ملاعب كاس العالم 2022 في قطر اليوم 3/8/2019 الله يسلم قطر..من ها الورطات pic.twitter.com/auYBNFKPHm — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 4, 2019

اضراب عمال ملاعب كاس العالم 2022 في قطر اليوم 3/8/2019 #قطر2022

عطوهم رواتبهم ترى بيحتلونكم وبيروغونكم من قطر يا @mohdalsowaidi7 pic.twitter.com/IdLMtPUm69 — IᗷᖇᗩᕼIᗰ ᔕᗩᒪEᕼ ابراهيم صالح (@isaleh1010) August 4, 2019