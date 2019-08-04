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وزير الإعلام يتفقد مقار الوزارة في المشاعر المقدسة

وزير الإعلام يتفقد مقار الوزارة في المشاعر المقدسة
http://almnatiq.net/?p=759098

تفقد معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة اليوم مقار الوزارة في المشاعر المقدسة للوقوف على سير استعدادات الوزارة والهيئات الإعلامية لموسم حج هذا العام 1440هـ.
واستمع معاليه إلى شرح من المسؤولين عن الاستعدادات للتغطيات الإعلامية لمناسك الحج، وعن الترتيبات لاستقبال ضيوف الوزارة من الإعلاميين وممثلي القنوات التلفزيونية والإذاعية المشاركة في تغطية موسم حج هذا العام.
كما تجول معاليه في الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون المخصصة لنقل شعائر الحج وتنقلات الحجيج، كما اطلع معاليه على تجهيزات واستعدادات وكالة الأنباء السعودية لموسم الحج.

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