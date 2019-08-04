رينارد يوقع عقده الرسمي مع اتحاد الكرة لتدريب الأخضر

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وقع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل في السابعة والنصف من مساء اليوم عقدًا مع المدرب الفرنسي إيرفي رينارد للإشراف الفني على تدريب المنتخب الوطني الأول، والذي يستعد لخوض غمار التصفيات الأولية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي إثر توقيع العقد “أود أن أشكركم على حسن الاستضافة منذ وصولنا إلى الرياض، وكما قلت لحظة وصولي هو أننا سنسعى لكتابة التاريخ والنجاح في مهمتنا، والذي لن يأتي إلا من خلال العمل الجماعي .. الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022 هو أحد أهدافنا الرئيسية التي سنعمل عليها، ونسعى لتحقيقها “.

وعن الاختلاف بين آسيا وأفريقيا قال رينارد “من خلال تجربة دامت 10 أعوام في أفريقيا، أستطيع إخباركم أن الاختلاف هناك حتى بين شمال القارة وجنوبها، وأعتقد أن الأمر الأهم للمدرب هو التكيف مع البيئة التي تعمل بها .. ومن المهم جدًا أن أتواجد في المملكة العربية السعودية لفترات طويلة، وأنا على دراية بشغف الجماهير هنا، وأن المنافسة تزيد موسمًا بعد آخر بين الأندية، ولقد تحدثت مع العديد من اللاعبين المغاربة الذين سبق وأن لعبوا في الدوري السعودي للمحترفين، وسأتواجد غدًا الإثنين في مباراة #النصرالوحدة الإماراتي، وبعد غدٍ الثلاثاء سأعود إلى جدة لحضور مباراة #الأهليالهلال، سيكون من مهامي أنا وطاقمي اكتشاف أبرز اللاعبين الذين بإمكانهم مساعدتي في عملي مع المنتخب “.

وأكد رينارد ” التواجد في نهائيات كأس العالم تجربة عظيمة تود تكرارها كل مرة، لكن علينا أن نعي أن هذا الأمر لن يكون سهلًا، وسنسعى سويًا لتحقيقه .. لقد تابعت نهائيات كأس آسيا “تحت 19 عام” والتي حققها المنتخب السعودي، كما تابعت أيضًا كأس العالم “تحت 20 عام”، وتحديدًا حينما لعبتم أمام فرنسا، لدي فكرة كاملة عن هذا المنتخب “.

وشدد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن اختيار الفرنسي ارفي رينارد لتدريب المنتخب السعودي جاء وفقاً لمعايير محددة.

وقال المسحل في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الفرنسي رينارد، المدير الفني الجديد للأخضر : “كانت هناك معايير وضعناها لاختيار المدرب الجديد للمنتخب، والاختيار وقع على الفرنسي ارڤي رينارد”.

وأكمل موضحاً: “المفاوضات مع رينارد كانت سهلة، وما ساعدنا أكثر هو متابعته السابقة للمنتخب السعودي”.

يذكر أن رينارد يمتلك تجربة سابقة مع المنتخبات العربية تمثلت في تدريب منتخب المغرب.

ومن ناحية أخرى أوضح رئيس الاتحاد السعودي أن لقاء كأس السوبر بين النصر بطل دوري المحترفين والتعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، سيقام في المملكة في شهر يناير من العام المقبل 2020.