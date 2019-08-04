احدث الأخبار

الهلال الأحمر يقدم نصائح توعوية للحجاج للتغلب على حرارة الشمس
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 5,000 سلة غذائية للنازحين في محافظة صنعاء
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يدشن المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال طلبات العقود لاستثمارات الأندية الرياضية
أبرز المواد
 قطار المشاعر المقدسة.. قصة 2000 رحلة في سبعة أيام
أبرز المواد
 وزير الصحة يتفقد منشآت التجمع الصحي الأول بالشرقية
المنطقة الشرقية
 رينارد يوقع عقده الرسمي مع اتحاد الكرة لتدريب الأخضر
أبرز المواد
 وزير الإعلام يتفقد مقار الوزارة في المشاعر المقدسة
أبرز المواد
 وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لاستعراض قوات أمن الحج
أبرز المواد
 ثورة في قطر على تنظيم الحمدين “فيديو”
أبرز المواد
 العقيد إبراهيم القبيسي: 9 فرق تخصصية بقوات الطوارئ والإسناد أكملت جاهزيتها للقيام بأعمال الإسناد البشري والآلي
أبرز المواد
 المياه الوطنية تعرف بتطبيق الهواتف الذكية “تروية “
أبرز المواد
 التدريب التقني يشارك بـ 34 فرقة تطوعية وكشفية لصيانة مركبات الحجاج وإرشادهم
أبرز المواد
الهلال الأحمر يقدم نصائح توعوية للحجاج للتغلب على حرارة الشمس

الهلال الأحمر يقدم نصائح توعوية للحجاج للتغلب على حرارة الشمس

أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 5,000 سلة غذائية للنازحين في محافظة صنعاء

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 5,000 سلة غذائية للنازحين في محافظة صنعاء

أبرز المواد
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يدشن المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال طلبات العقود لاستثمارات الأندية الرياضية

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يدشن المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال طلبات العقود لاستثمارات الأندية الرياضية

أبرز المواد
قطار المشاعر المقدسة.. قصة 2000 رحلة في سبعة أيام

قطار المشاعر المقدسة.. قصة 2000 رحلة في سبعة أيام

أبرز المواد

الهلال الأحمر يقدم نصائح توعوية للحجاج للتغلب على حرارة الشمس

الهلال الأحمر يقدم نصائح توعوية للحجاج للتغلب على حرارة الشمس
http://almnatiq.net/?p=759132
المناطق - واس

أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي المرحلة الثانية من حملتها التوعوية لضيوف الرحمن عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي تزامنًا مع توافد الحجاج على العاصمة المقدسة لأداء فريضة الحج وذلك بهدف توعيتهم بكافة الإرشادات والنصائح الطبية وإجراءات السلامة الصحية.
وتضمنت الحملة توعية شاملة بأهم الخطوات التي يجب على الحجاج اتباعها لتجنب حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس أثناء أداء مناسك الحج، وذلك من خلال استخدام المظلات الشمسية فاتحة اللون، وتجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، والإكثار من شرب السوائل، والحرص على أخذ قسط من الراحة بين الحين والآخر.
وتضمنت الحملة التوعوية في مرحلتها الأولى إرشادات صحية حول أهمية أخذ التطعيمات اللازمة قبل الحج مثل تطعيمات الحمى الشوكية والإنفلونزا وشلل الأطفال والصفراء، ومراجعة الطبيب قبيل السفر وأخذ كافة الأدوية اللازمة والتقارير الطبية حول التاريخ المرضى، إضافة إلى الإرشادات الطبية التي تخص مرضى السكري والربو والكلى، وطرق تجنب الوعكات الصحية، ونصائح أخرى للوقاية من التسمم الغذائي وإرشادات لحفظ الطعام والنظافة الشخصية والعامة.
وتعمل الحملة على توعية الحجاج بالأدوات الضرورية اللازمة لهم في رحلتهم والتي يجب أن تكون موجودة بشكل دائم في حقيبتهم مثل المنشفة والصابون والمظلة الشمسية وكريم الترطيب وأدوات التعقيم والجروح ومسكنات الآلام وغيرها، كما تستمر الحملة في إمداد الحجاج بإرشادات السلامة والصحة طول موسم الحج.
وتأتي هذه الحملة التوعوية لتتكامل مع الخطة التوعوية الشاملة لهيئة الهلال الأحمر السعودي التي تستهدف وفود الحجاج في كافة المطارات والموانئ والمنافذ البرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف.

روابط ذات صلة

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 5,000 سلة غذائية للنازحين في محافظة صنعاء

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 5,000 سلة غذائية للنازحين في محافظة صنعاء
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يدشن المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال طلبات العقود لاستثمارات الأندية الرياضية

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يدشن المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال طلبات العقود لاستثمارات الأندية الرياضية
قطار المشاعر المقدسة.. قصة 2000 رحلة في سبعة أيام

قطار المشاعر المقدسة.. قصة 2000 رحلة في سبعة أيام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*