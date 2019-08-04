احدث الأخبار

مسجد القبلتين معلم إسلامي يجذب ضيوف الرحمن
منطقة المدينة المنورة
 الهلال الأحمر يقدم نصائح توعوية للحجاج للتغلب على حرارة الشمس
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 5,000 سلة غذائية للنازحين في محافظة صنعاء
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يدشن المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال طلبات العقود لاستثمارات الأندية الرياضية
أبرز المواد
 قطار المشاعر المقدسة.. قصة 2000 رحلة في سبعة أيام
أبرز المواد
 وزير الصحة يتفقد منشآت التجمع الصحي الأول بالشرقية
المنطقة الشرقية
 رينارد يوقع عقده الرسمي مع اتحاد الكرة لتدريب الأخضر
أبرز المواد
 وزير الإعلام يتفقد مقار الوزارة في المشاعر المقدسة
أبرز المواد
 وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لاستعراض قوات أمن الحج
أبرز المواد
 ثورة في قطر على تنظيم الحمدين “فيديو”
أبرز المواد
 العقيد إبراهيم القبيسي: 9 فرق تخصصية بقوات الطوارئ والإسناد أكملت جاهزيتها للقيام بأعمال الإسناد البشري والآلي
أبرز المواد
 المياه الوطنية تعرف بتطبيق الهواتف الذكية “تروية “
أبرز المواد
مسجد القبلتين معلم إسلامي يجذب ضيوف الرحمن

مسجد القبلتين معلم إسلامي يجذب ضيوف الرحمن

منطقة المدينة المنورة
الهلال الأحمر يقدم نصائح توعوية للحجاج للتغلب على حرارة الشمس

الهلال الأحمر يقدم نصائح توعوية للحجاج للتغلب على حرارة الشمس

أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 5,000 سلة غذائية للنازحين في محافظة صنعاء

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 5,000 سلة غذائية للنازحين في محافظة صنعاء

أبرز المواد
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يدشن المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال طلبات العقود لاستثمارات الأندية الرياضية

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يدشن المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال طلبات العقود لاستثمارات الأندية الرياضية

أبرز المواد

مسجد القبلتين معلم إسلامي يجذب ضيوف الرحمن

مسجد القبلتين معلم إسلامي يجذب ضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=759135
المناطق - واس

تمتلك المدينة المنورة العديد من المواقع والمعالم التاريخية الإسلامية، ويقصدها حجاج بيت الرحمن زوار المدينة المنورة ، في هذه الأيام حيث تتوافد أعداد كبيرة من ضيوف الرحمن زوار مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم على مسجد القبلتين والصلاة فيه , واستذكار واحد من أبرز الأحداث في عهد النبوة .
ويمتلك مسجد القبلتين بالمدينة المنورة مكانة خاصة في قلوب المسلمين ، إذ أنه شهد تحول القبلة من بيت المقدس في فلسطين ، إلى الكعبة المشرفة في المسجد الحرام بمكة المكرمة فسمي كذلك .
وجاء في الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور أم بشر من بني سلمة معزيا وذلك في العام الثاني من الهجرة , فصنعت له طعاماً وعند صلاة الظهر نهض عليه السلام يصلي ، وبعد أن أتم ركعتين نزل عليه الوحي بالتحوّل إلى الكعبة المشرفة في الآية الكريمة ( قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) .
ويقع مسجد القبلتين بالمدينة المنورة على ربوة من الحرة الغربية بالمدينة ويبعد عن المسجد النبوي بنحو أربعة كلم ، وقد بني في الأساس من اللبن والسعف وجذوع النخيل , ونظرا للأهمية الخاصة التي اكتسبها في التاريخ الإسلامي تعاقبت عليه أعمال الترميم والتوسعة والتجديد .
وفي العهد السعودي صدرت الأوامر بهدم المسجد وإعادة بنائه وإعادة تخطيط المنطقة التي يقع المسجد فيها وتوسعته وفق أحدث التقنيات والتصاميم الهندسيـة مع إضفاء اللمسة الهندسية المعمارية ذات الطابع الإسلامي .

روابط ذات صلة

نائب رئيس جمعية الكشافة العربية يتفقد المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة

نائب رئيس جمعية الكشافة العربية يتفقد المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة
وصول (1.604.171) حاجًا إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس

وصول (1.604.171) حاجًا إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس
الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة تتلف 3000كيلوجرام من المواد الغذائية و1500وجبة جاهزة ومعدة للتوزيع

الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة تتلف 3000كيلوجرام من المواد الغذائية و1500وجبة جاهزة ومعدة للتوزيع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*