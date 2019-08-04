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رئيس وزراء جمهورية غينيا يزور المسجد النبوي

رئيس وزراء جمهورية غينيا يزور المسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=759147
المناطق - واس

زار دولة رئيس وزراء جمهورية غينيا الدكتور إبراهيم كاسوري فوفانا اليوم المسجد النبوي للصلاة فيه, والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيّه رضوان الله عليهما.
وكان في استقباله عند المسجد النبوي عدد من المسؤولين من منسوبي قوة أمن المسجد النبوي, ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي, ومندوب من المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة.

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