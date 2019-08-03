فرع وزارة العدل بتبوك تنفي إيقاف إصدار صكوك المنح بمدينة تبوك

المناطق - تبوك - فايز السميري:

نفى مدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة تبوك المكلف نايف بن سعيد العطوي صحة ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذا اليوم من إيقاف لإصدار صكوك المنح بمدينة تبوك ، وأضاف أنه لم يصدر أي توجيه بشأن ذلك . وإن العمل سار وفق المعتاد.

من جانبه أكد المنسق الاعلامي باسم فرع وزارة العدل بتبوك علي العميري أنه لا صحة لذلك وأضاف بأنه تم التواصل مع فضيلة رئيس كتابة عدل تبوك الشيخ محمد بن طاهر مجرشي الذي أفاد بأن ذلك غير صحيح جملة وتفصيلا وإن كتابة عدل تبوك لم تتلقى أي توجيه بشأن ذلك.