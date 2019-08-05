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النيابة العامة: السجن والغرامة والترحيل عقوبة نقل المخالفين بالحج
http://almnatiq.net/?p=759155
المناطق - الرياض

وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب فروع النيابة العامة ودوائرها والمقر الرئيس للعمل خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك، وشمل التكليف 13 فرعًا و103 دوائر في المحافظات، و1300 من منسوبي النيابة العامة، كما صدر تكليف بأعمال الحج شمل 33 من مقار التحقيق بمكة المكرمة ومقرين بالمدينة المنورة، وبلغ عدد المكلفين بالعمل من منسوبي النيابة بمكة 111 مكلفًا وفي المدينة المنورة 35.

من جهة أخرى، حذرت النيابة من نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المكرمة، مبيِّنة أن العقوبات تشمل السجن والغرامة وترحيل الناقل إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة للمدة المحددة نظامًا، والمطالبة قضائيًا بمصادرة المركبة إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة، والتشهير بالمخالف.

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