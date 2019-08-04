شاهد .. مشهد نادر لانعكاس أشعة الشمس مع سحب عالية

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أوضح الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الظاهرة التي تناقلتها الصور والمقاطع المنتشرة للسماء قبل شروق الشمس صباح اليوم وبُعيد غروبها مساء اليوم.

و ظهر الشفق الأحمر وغيره من الألوان بشكل غير اعتيادي ولا مألوف لدى الناس؛ مما أثار ذعر البعض وتساءلوا حول ماهية هذه الظاهرة العجيبة، حيث تضاعف ضوء الشفق عدة مرات، مما أعطى الناس إحساساً بأن الشمس قد أشرقت قبل وقتها صباح اليوم، وبأنها لم تغرب في وقتها هذا المساء.

وقال ” المسند ” : ” هذا المشهد الفلكي، والظاهرة البصرية الجوية النادرة تتشكل عندما تصطدم أشعة الشمس وهي تحت الأفق بنحو 1-6 درجات، بسحب عالية جداً وغير عادية أو مألوفة أو مشاهدة بالعين المجردة؛ نظراً لبعدها وارتفاعها الشاهق والذي يصل لنحو 80 كم، (والوقت لا يسمح للحديث عن سبب تكونها).

وأضاف : ” وتحدث الظاهرة أحياناً أخرى عندما يكون في الأجواء مُخلفات انفجار صاروخ بالستي، أو تحدث الظاهرة تلك بسبب غبار نيزك احترق أو نفجر في طبقات الجو العليا، وكما أن السحب العادية والتي نشاهدها يومياً خاصة سحب السمحاق العالية تعكس وتشتت ضوء الشمس وهي تحت الأفق بشكل يُظهر ألوان الشفق المعروفة لعدة دقائق قبل شروق الشمس أو بعد غروبها كذلك السحب العالية تفعل ” واختتم : ” وظاهرة اليوم هي عبارة عن انعكاس لضوء الشمس من سحب عالية جداً ” .