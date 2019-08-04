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سفارة المملكة في لبنان تدشن مبادرة أمنية 2 بعنوان ” الحج رسالة سلام “

سفارة المملكة في لبنان تدشن مبادرة أمنية 2 بعنوان ” الحج رسالة سلام “

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سفارة المملكة في لبنان تدشن مبادرة أمنية 2 بعنوان ” الحج رسالة سلام “

سفارة المملكة في لبنان تدشن مبادرة أمنية 2 بعنوان ” الحج رسالة سلام “
http://almnatiq.net/?p=759169
المناطق - واس

أطلقت سفارة المملكة لدى لبنان اليوم وللعام الثاني على التوالي مبادرة أمنية 2 تحت عنوان ” الحج رسالة سلام”.
وحققت المبادرة أماني مواطنين لبنانيين من مختلف المناطق اللبنانية ومن ذوي احتياجات متعددة ليتمكنوا من أداء مناسك وشعائر الحج لهذا العام .
وأعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري عن أن السفارة خصصت مقاعد لأداء فريضة الحج، لـ 25 شخصا ً ممن يصارعون مرض السرطان، ومجموعة من حفظة كتاب الله من النساء والرجال بالإضافة الى من أسهموا في تقديم خدمات جليلة سواء كانت إعلامية أو اجتماعية.
وأكد أنه ” نعمل بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، – حفظهما الله- على خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل الإجراءات التي تمكنهم من أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر واطمئنان، في أجواء إيمانيّة مفعمة بالأمن والأمان”.
وأشار بخاري في هذا الصدد إلى تدشين خدمة الحزم الإلكترونية التي اختصرت ساعات العمل والانتظار من 73 ساعة إلى 3 ساعات.
وأكد حرص المملكة على عدم استغلال الأخوة الذين يرغبون بأداء فريضة الحج من قبل الشركات الوهمية.
وبين أن هذه التأشيرات هي تأشيرات مجانية مقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن ولا يحق لأحد العبث بهذه الإجراءات.

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